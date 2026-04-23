Επιτάχυνση ενταξιακής πορείας Ουκρανίας συζήτησε στην Κύπρο ο Ζελένσκι με ηγεσία ΕΕ

 23.04.2026 - 20:00
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Λευκωσία τριμερής συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών της ΕΕ στην Κύπρο. Σύμφωνα με κοινή δήλωση, κατά τη συνάντηση, οι τρεις Πρόεδροι επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία, στην πρόοδο της ευρωπαϊκής της πορείας και στα επόμενα βήματα σε επίπεδο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι τρεις Πρόεδροι χαιρέτισαν την έγκριση του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026 και 2027, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο και την πρόσφατη έγκρισή του από τους συννομοθέτες στις 23 Απριλίου. Όπως αναφέρεται στη δήλωση, το δάνειο αποσκοπεί στην κάλυψη επειγουσών δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας, ούτως ώστε να παραμείνει ανθεκτική απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις. Σημειώνεται ότι η πρώτη εκταμίευση αναμένεται εντός του δεύτερου τριμήνου.

Παράλληλα, απευθύνθηκε κάλεσμα προς τρίτες χώρες για συμβολή στην κάλυψη των εναπομεινάντων χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι Πρόεδροι χαιρέτισαν επίσης την έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο, σύμφωνα με την κοινή δήλωση, στοχεύει στη μείωση των ενεργειακών εσόδων της, στον περιορισμό του τραπεζικού της τομέα και στην αντιμετώπιση δραστηριοτήτων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνέχισης της πίεσης προς τη Ρωσία, ώστε να τερματίσει την επιθετικότητά της και να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Στη δήλωση γίνεται αναφορά και στη σημαντική πρόοδο της Ουκρανίας στην πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρεις Πρόεδροι κάλεσαν για το άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων χωρίς καθυστέρηση, ενώ χαιρέτισαν την πρόσφατη έγκριση νομοθεσίας από το ουκρανικό κοινοβούλιο που επιτρέπει την εκταμίευση πρόσθετης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού για την Ουκρανία. Παράλληλα, σημείωσαν την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων υπό συνθήκες πολέμου και ζήτησαν τη συνέχισή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη της ΕΕ για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος ενόψει του επόμενου χειμώνα. Με αφορμή τη 40ή επέτειο του ατυχήματος στο Τσερνόμπιλ, οι Πρόεδροι υπογράμμισαν τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και κάλεσαν τη Ρωσία να τερματίσει τις επιθέσεις και την παρουσία της σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.

Τέλος, στην κοινή δήλωση χαιρετίζεται η επικείμενη Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Ουκρανικών Παιδιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου στις Βρυξέλλες, με συνδιοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία και τον Καναδά.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο πραγματοποιείται η Άτυπη Σύνοδος των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι Αρχηγοί απόψε θα συμμετέχουν σε Δείπνο Εργασίας ενώ προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Ζωντανά όλες οι εξελίξεις από το ThemaOnline:

