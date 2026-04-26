Όλες οι φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κινδυνέψει: Πυροβολισμοί, απειλές και κενά ασφαλείας

Το ενδιαφέρον για την ασφάλειά του εντάθηκε εκ νέου το Σάββατο 25 Απριλίου, όταν ο ίδιος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, έπειτα από ένα περιστατικό ασφαλείας. Το συμβάν αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την προστασία του, περίπου δύο χρόνια μετά από επιβεβαιωμένη απόπειρα δολοφονίας και εν μέσω αυξανόμενων φόβων για πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολουθεί μια καταγραφή των σημαντικότερων επιβεβαιωμένων αποπειρών και σοβαρών περιστατικών ασφαλείας που σχετίζονται με τον Τραμπ.

25 Απριλίου 2026: Πυροβολισμοί στο δείπνο των δημοσιογράφων

Ο Τραμπ και η Μελάνια απομακρύνθηκαν άμεσα από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όταν δυνατοί θόρυβοι και ένα περιστατικό ασφαλείας προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους.

Μιλώντας μετά το συμβάν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ένας άνδρας «οπλισμένος με πολλά όπλα» επιχείρησε να περάσει σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Washington Hilton, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε από πυροβολισμό, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν επίδοξο δολοφόνο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους μετά το περιστατικό. Παρότι αναγνώρισε τις αυξανόμενες απειλές, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας», είπε και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να ακυρώσουμε δραστηριότητες, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό». Προανήγγειλε μάλιστα πως το δείπνο για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου θα διοργανωθεί ξανά και σύντομα. Οι αρχές δεν έχουν χαρακτηρίσει επίσημα το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας.

Σεπτέμβριος 2024: Απειλή σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

Πράκτορες απέτρεψαν αυτό που το FBI χαρακτήρισε ως πιθανή απόπειρα δολοφονίας, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο West Palm Beach της Φλόριντα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ένοπλο κρυμμένο σε θάμνους και άνοιξαν πυρ πριν προλάβει να πλησιάσει τον πρώην πρόεδρο. Ο Τραμπ δεν τραυματίστηκε, ενώ η άμεση αντίδραση επιβεβαίωσε το αυξημένο επίπεδο επιφυλακής μετά τα προηγούμενα περιστατικά. Ο Ράιαν Γουέσλι Ράουθ εντοπίστηκε με τουφέκι πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησε προς τον Ράουθ, ο οποίος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη. Εκτίει πλέον ποινή ισόβιας κάθειρξης.

13 Ιουλίου 2024: Πυροβολισμοί σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια

Η σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε σε συγκέντρωση στο Butler της Πενσυλβάνια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ προς τη σκηνή, τραυματίζοντας ελαφρά τον Τραμπ στο δεξί αυτί και σκοτώνοντας έναν θεατή. Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε από το FBI ως ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς έπεσε νεκρός από πυρά των αστυνομικών. Οι ομοσπονδιακές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας και κατέληξαν ότι έδρασε μόνος. Το γεγονός προκάλεσε σοκ και οδήγησε σε έρευνες για κενά ασφαλείας, ενώ αρκετοί πράκτορες αντιμετώπισαν πειθαρχικές κυρώσεις.

5 Νοεμβρίου 2016: Συναγερμός για «όπλο» στο Ρίνο

Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2016, ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τη σκηνή σε συγκέντρωση στο Ρίνο της Νεβάδα, όταν κάποιος φώναξε «όπλο». Αργότερα διαπιστώθηκε ότι το άτομο δεν ήταν οπλισμένο, ωστόσο η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση και το γεγονός διέκοψε προσωρινά την εκδήλωση.

18 Ιουνίου 2016: Απόπειρα αρπαγής όπλου στο Λας Βέγκας

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, ένας Βρετανός επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού σε συγκέντρωση στο Λας Βέγκας. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ύποπτος παραδέχθηκε πως σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ. Συνελήφθη επιτόπου, καταδικάστηκε και αργότερα απελάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

12 Μαρτίου 2016: Εισβολή στη σκηνή στο Οχάιο

Σε προεκλογική εκδήλωση στο Ντέιτον του Οχάιο, ένας άνδρας έτρεξε προς τη σκηνή πριν ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς. Παρότι δεν βρέθηκε όπλο, το περιστατικό θεωρήθηκε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, με τον δράστη να καταδικάζεται αργότερα σε επιτήρηση.