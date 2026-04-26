Πέθανε ο πατέρας πρώην Υπουργού – Διετέλεσε διευθυντής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο

Ο Γεώργιος Προδρόμου απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια παρακαταθήκη στην εκπαίδευση. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή για την πρωτεύουσα, καθώς υπηρέτησε για χρόνια ως Γυμνασιάρχης του ιστορικού Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας, γαλουχώντας γενιές μαθητών με αρχές και αξίες.

Η εξόδιος ακολουθία για τον πολυαγαπημένο πατέρα και παππού θα τελεστεί την ερχόμενη Τρίτη, 28 Απριλίου 2026, στις 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στην Αγλαντζιά. Η οικογένεια του εκλιπόντος θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3:00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς. Επιθυμία της οικογένειας είναι όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για το φιλανθρωπικό έργο της Ενορίας και για την «Αγία Σκέπη».