Η μητέρα της την παρουσίαζε ως βαριά άρρωστη ενώ ήταν υγιής και εκείνη τη δολοφόνησε για να ζήσει τη ζωή της – Η συγκλονιστική ιστορία της Τζίπσι Ρόουζ

Η εικόνα που παρουσίαζε προς τα έξω ήταν αυτή μιας έφηβης καθηλωμένης σε αναπηρικό καροτσάκι, χλωμής, αδύνατης, με σάπια δόντια και καθετήρα σίτισης, που μιλούσε με παιδική φωνή. Δίπλα της βρισκόταν πάντα η μητέρα της, Ντίντι Μπλάνσαρντ, η οποία περιέγραφε μια μακρά λίστα σοβαρών ασθενειών: μυϊκή δυστροφία, επιληψία, άσθμα, υπνική άπνοια, προβλήματα όρασης, ακόμη και λευχαιμία και εγκεφαλική βλάβη.

Η Ντίντι παρουσιαζόταν ως υπόδειγμα μητέρας, μια γυναίκα που αφιέρωνε τη ζωή της στη φροντίδα του παιδιού της. Δεν εργαζόταν, αλλά ήταν φροντιστής πλήρους απασχόλησης και είχε κερδίσει τη συμπάθεια της κοινότητας.

Όμως, μετά τη δολοφονία της, που οργανώθηκε από την ίδια της την κόρη, αποκαλύφθηκε ότι τίποτα από αυτά δεν ήταν αληθινό.

Μητέρα και κόρη ζούσαν στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι, σε ένα σπίτι που τους είχε παραχωρηθεί από φιλανθρωπική οργάνωση, πλήρως προσαρμοσμένο για τις «ανάγκες» της Τζίπσι. Η γειτονιά τις θεωρούσε ένα αγαπητό και δοκιμασμένο δίδυμο, ενώ λάμβαναν βοήθεια, δώρα και ταξίδια από οργανισμούς όπως το «Make-A-Wish».

Η εικόνα αυτή κατέρρευσε στις 14 Ιουνίου 2015, όταν από τον λογαριασμό της Ντίντι στο Facebook αναρτήθηκε το μήνυμα: «Η σκύλα πέθανε».

Η ανάρτηση προκάλεσε πανικό. Όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι, βρήκε τη Ντίντι νεκρή στο κρεβάτι της, μαχαιρωμένη 17 φορές. Το αναπηρικό καροτσάκι και τα φάρμακα της Τζίπσι βρίσκονταν ακόμα εκεί, γεγονός που οδήγησε αρχικά σε φόβους απαγωγής.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η Τζίπσι είχε σχέση με τον Νίκολας Γκόντιτζον, έναν 24χρονο από το Ουισκόνσιν, τον οποίο είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο. Οι δύο τους είχαν επικοινωνία για χρόνια και σχεδίαζαν να ζήσουν μαζί.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία εντόπισε τον Νίκολας στο Ουισκόνσιν, όπου παραδόθηκε χωρίς αντίσταση. Μαζί του ήταν και η Τζίπσι, ζωντανή, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας.

Η αποκάλυψη που ακολούθησε προκάλεσε σοκ. Η Τζίπσι μπορούσε να περπατήσει κανονικά, δεν χρειαζόταν οξυγόνο ή φάρμακα και δεν είχε καμία από τις ασθένειες που της αποδίδονταν.

«Όλα ήταν απάτη», δήλωσε στους αστυνομικούς, εξηγώντας ότι η μητέρα της την ανάγκαζε να προσποιείται την άρρωστη από παιδί.

Γιατροί που είχαν εξετάσει την Τζίπσι στο παρελθόν δεν είχαν εντοπίσει καμία σοβαρή πάθηση, ενώ ένας από αυτούς υποψιάστηκε ότι η Ντίντι έπασχε από σύνδρομο Μινχάουζεν δι’ αντιπροσώπου, μια διαταραχή όπου ο φροντιστής κατασκευάζει ή προκαλεί ασθένειες για να αποκομίσει οφέλη.

Η Ντίντι άλλαζε συνεχώς γιατρούς και εκμεταλλεύτηκε την απώλεια ιατρικών αρχείων μετά τον τυφώνα Κατρίνα για να διαμορφώνει την «αλήθεια» όπως τη βόλευε.

Ο πατέρας της Τζίπσι, Ρον Μπλάνσαρντ, επιβεβαίωσε ότι η κόρη του ήταν υγιής όταν γεννήθηκε, αλλά η μητέρα της από πολύ νωρίς πίστευε ότι είχε προβλήματα υγείας και την υπέβαλλε σε εξετάσεις χωρίς αποτέλεσμα.

Η Τζίπσι υπέστη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση για χρόνια, ενώ υποβλήθηκε σε περιττές ιατρικές διαδικασίες και έπαιρνε φάρμακα χωρίς λόγο.

Μετά τη σύλληψή της, δήλωσε ότι ήταν 19 ετών, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν 23. Ομολόγησε την ενοχή της για φόνο εξ αμελείας και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση, δηλώνοντας: «Νιώθω πιο ελεύθερη στη φυλακή από ό,τι όταν ζούσα με τη μητέρα μου».

Ο Νίκολας Γκόντιτζον καταδικάστηκε το 2018 για φόνο εκ προμελέτης σε ισόβια κάθειρξη.

Η υπόθεση της Τζίπσι Ρόουζ αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ντοκιμαντέρ και σειρών, όπως το “Mommy Dead and Dearest” του HBO και το “The Act”, με πρωταγωνίστρια την Πατρίσια Αρκέτ, η οποία βραβεύτηκε με Έμι για την ερμηνεία της.

