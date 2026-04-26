Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online
LIKE ONLINE

Google Maps: Τέλος στο άγχος της φόρτισης – Η νέα λειτουργία που «διαβάζει» το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο

 26.04.2026 - 18:25
Η αναβάθμιση του Google Maps με την νέα δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη σε περισσότερα από 350 μοντέλα.

Στόχος είναι να προσφέρεται μια βελτιωμένη εμπειρία χρήσης για τους οδηγούς ηλεκτρικών μοντέλων μειώνοντας την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης φορτιστών ή εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών.

Η ενεργοποίηση της νέα δυνατότητας θα είναι πολύ απλή. Ο χρήστης προσθέτει το αυτοκίνητό του στο Google Maps, επιλέγοντας μάρκα και μοντέλο μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Από εκεί και πέρα, το σύστημα αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα του οχήματος και αρχίζει να διαμορφώνει μια πιο ρεαλιστική εικόνα των αναγκών του σε μια διαδρομή.

Όταν ο οδηγός ορίσει έναν προορισμό, το σύστημα υπολογίζει την αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας για το συγκεκριμένο ταξίδι. Αν προστεθεί και το τρέχον επίπεδο μπαταρίας, οι δυνατότητες επεκτείνονται σημαντικά καθώς το Google Maps προτείνει στάσεις φόρτισης, εκτιμά το επίπεδο μπαταρίας κατά την άφιξη και προσαρμόζει τον εκτιμώμενο χρόνο ταξιδιού λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο φόρτισης.

Υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα ο οδηγός να ορίσει το ποσοστό φόρτισης που θέλει να έχει φτάνοντας στον προορισμό του. Ένα μικρό αλλά ουσιαστικό στοιχείο, που δείχνει πως η εμπειρία σχεδιάζεται με γνώμονα την πραγματική χρήση και όχι απλώς τη θεωρητική αυτονομία.

Πίσω από αυτή τη λειτουργικότητα βρίσκεται ένας συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων ενεργειακών μοντέλων. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως το βάρος του οχήματος, η χωρητικότητα της μπαταρίας, αλλά και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το Google Maps, όπως η κυκλοφορία, το υψομετρικό προφίλ της διαδρομής και οι καιρικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μια δυναμική πρόβλεψη που προσαρμόζεται συνεχώς, μειώνοντας την ανάγκη για προγραμματισμό από τον οδηγό.

Η Google θα ξεκινήσει τη διάθεση των νέων λειτουργιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και καλύπτει ήδη 16 κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων οι Audi, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen και Porsche, με περισσότερες εταιρείες να αναμένεται να προστεθούν στο άμεσο μέλλον.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λαϊκή εξέγερση στην Πάφο για τον τέως Μητροπολίτη: Με σύνθημα «Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν» βγήκαν στους δρόμους εκατοντάδες πιστοί

Επόμενο άρθρο

Ο απίστευτος λόγος που αυτό το κατάστημα McDonald's δεν έχει εξυπηρετήσει ποτέ ούτε έναν πελάτη

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ με ηγέτες κρατών της περιοχής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα