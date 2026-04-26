Ο απίστευτος λόγος που αυτό το κατάστημα McDonald’s δεν έχει εξυπηρετήσει ποτέ ούτε έναν πελάτη

Βρίσκεται στην περιοχή Σαν Γκάμπριελ Βάλεϊ, στην City of Industry, και αν και εξωτερικά θυμίζει ένα τυπικό εστιατόριο της αλυσίδας, στην πραγματικότητα είναι πλήρως περιφραγμένο με φράχτη ύψους 10 μέτρων και εξοπλισμένο με κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, δεν υπάρχει προσωπικό για την εξυπηρέτηση πελατών ή τη λήψη παραγγελιών.

Ο λόγος είναι απλός: δεν πρόκειται για κανονικό κατάστημα, αλλά για ειδικά διαμορφωμένο χώρο γυρισμάτων διαφημίσεων της εταιρείας. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, το λεγόμενο McDonald’s Production Center κατασκευάστηκε το 1978, με κόστος περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, ώστε να πραγματοποιούνται γυρίσματα χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία των κανονικών εστιατορίων.

Παρότι εξωτερικά μοιάζει αυθεντικό, το εσωτερικό του έχει σημαντικές διαφορές. Οι οροφές είναι ψηλότερες για να εξυπηρετούν τον επαγγελματικό φωτισμό, ενώ υπάρχουν και καμαρίνια για τις ανάγκες των παραγωγών. Στον εξωτερικό χώρο, τα δέντρα είναι τοποθετημένα σε κινητές βάσεις ώστε να μετακινούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις των γυρισμάτων, ενώ η χαρακτηριστική πινακίδα μπορεί να περιστραφεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επιπλέον, οι εντυπωσιακές πύλες ανοίγουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κάτι που, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, έχει οδηγήσει κατά καιρούς ανυποψίαστους πελάτες να πλησιάζουν και να κορνάρουν στο drive-thru.

Σε ρεπορτάζ του 1988 αναφέρεται ότι η εταιρεία κατέβαλλε περίπου 5.000 δολάρια ημερησίως σε ένα κανονικό κατάστημα McDonald’s, προκειμένου να καλύψει τις απώλειες εσόδων όταν αυτό χρησιμοποιούνταν για γυρίσματα.

Στον ίδιο χώρο υπάρχει και ένα δεύτερο κτίριο, το οποίο αναπαριστά ένα αστικό κατάστημα της αλυσίδας, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις παραγωγές. Η συγκεκριμένη τοποθεσία επιλέχθηκε λόγω της κοντινής απόστασής της από το Χόλιγουντ, διευκολύνοντας έτσι κινηματογραφικά και διαφημιστικά γυρίσματα, τα οποία μάλιστα παραχωρούνται δωρεάν.

Παρά το γεγονός ότι δεν υποδέχεται πελάτες, το «σκηνικό» εστιατόριο διαθέτει πλήρως λειτουργική και εξοπλισμένη κουζίνα, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να ανοίξει κανονικά εάν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Όπως είχε δηλώσει το 1988 στους Times η Linda Magruder-Briggs, υπεύθυνη παραγωγής διαφημίσεων της εταιρείας, «θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε από αύριο, αν το θέλαμε».

Με την πάροδο των ετών, ο χώρος έχει ανακαινιστεί επανειλημμένα ώστε να συμβαδίζει με την εκάστοτε εικόνα των καταστημάτων της αλυσίδας. Η McDonald’s ιδρύθηκε το 1940 στο San Bernardino και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα εστίασης παγκοσμίως, με περισσότερα από 44.000 καταστήματα σε πάνω από 100 χώρες.