Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Like Online
LIKE ONLINE

Ο απίστευτος λόγος που αυτό το κατάστημα McDonald's δεν έχει εξυπηρετήσει ποτέ ούτε έναν πελάτη

 26.04.2026 - 18:42
Ο απίστευτος λόγος που αυτό το κατάστημα McDonald’s δεν έχει εξυπηρετήσει ποτέ ούτε έναν πελάτη

Ένα κατάστημα της McDonald’s στην Καλιφόρνια παραμένει σε λειτουργία εδώ και πάνω από μισό αιώνα, χωρίς όμως να έχει εξυπηρετήσει ούτε έναν πελάτη.

Βρίσκεται στην περιοχή Σαν Γκάμπριελ Βάλεϊ, στην City of Industry, και αν και εξωτερικά θυμίζει ένα τυπικό εστιατόριο της αλυσίδας, στην πραγματικότητα είναι πλήρως περιφραγμένο με φράχτη ύψους 10 μέτρων και εξοπλισμένο με κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, δεν υπάρχει προσωπικό για την εξυπηρέτηση πελατών ή τη λήψη παραγγελιών.

Ο λόγος είναι απλός: δεν πρόκειται για κανονικό κατάστημα, αλλά για ειδικά διαμορφωμένο χώρο γυρισμάτων διαφημίσεων της εταιρείας. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, το λεγόμενο McDonald’s Production Center κατασκευάστηκε το 1978, με κόστος περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, ώστε να πραγματοποιούνται γυρίσματα χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία των κανονικών εστιατορίων.

Παρότι εξωτερικά μοιάζει αυθεντικό, το εσωτερικό του έχει σημαντικές διαφορές. Οι οροφές είναι ψηλότερες για να εξυπηρετούν τον επαγγελματικό φωτισμό, ενώ υπάρχουν και καμαρίνια για τις ανάγκες των παραγωγών. Στον εξωτερικό χώρο, τα δέντρα είναι τοποθετημένα σε κινητές βάσεις ώστε να μετακινούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις των γυρισμάτων, ενώ η χαρακτηριστική πινακίδα μπορεί να περιστραφεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επιπλέον, οι εντυπωσιακές πύλες ανοίγουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κάτι που, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, έχει οδηγήσει κατά καιρούς ανυποψίαστους πελάτες να πλησιάζουν και να κορνάρουν στο drive-thru.

Σε ρεπορτάζ του 1988 αναφέρεται ότι η εταιρεία κατέβαλλε περίπου 5.000 δολάρια ημερησίως σε ένα κανονικό κατάστημα McDonald’s, προκειμένου να καλύψει τις απώλειες εσόδων όταν αυτό χρησιμοποιούνταν για γυρίσματα.

Στον ίδιο χώρο υπάρχει και ένα δεύτερο κτίριο, το οποίο αναπαριστά ένα αστικό κατάστημα της αλυσίδας, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις παραγωγές. Η συγκεκριμένη τοποθεσία επιλέχθηκε λόγω της κοντινής απόστασής της από το Χόλιγουντ, διευκολύνοντας έτσι κινηματογραφικά και διαφημιστικά γυρίσματα, τα οποία μάλιστα παραχωρούνται δωρεάν.

Παρά το γεγονός ότι δεν υποδέχεται πελάτες, το «σκηνικό» εστιατόριο διαθέτει πλήρως λειτουργική και εξοπλισμένη κουζίνα, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να ανοίξει κανονικά εάν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Όπως είχε δηλώσει το 1988 στους Times η Linda Magruder-Briggs, υπεύθυνη παραγωγής διαφημίσεων της εταιρείας, «θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε από αύριο, αν το θέλαμε».

Με την πάροδο των ετών, ο χώρος έχει ανακαινιστεί επανειλημμένα ώστε να συμβαδίζει με την εκάστοτε εικόνα των καταστημάτων της αλυσίδας. Η McDonald’s ιδρύθηκε το 1940 στο San Bernardino και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα εστίασης παγκοσμίως, με περισσότερα από 44.000 καταστήματα σε πάνω από 100 χώρες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Google Maps: Τέλος στο άγχος της φόρτισης – Η νέα λειτουργία που «διαβάζει» το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο

 26.04.2026 - 18:25
Επόμενο άρθρο

Δεν συνεργάζεται ο δράστης που άνοιξε πυρ στο δείπνο του Λευκού Οίκου - Κατείχε νόμιμα τα όπλα, στόχος του κυβερνητικοί και «πιθανόν ο Τραμπ»

 26.04.2026 - 18:49
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ με ηγέτες κρατών της περιοχής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

  •  26.04.2026 - 14:00
Κρίση χωρίς τέλος στον κτηνοτροφικό κόσμο: «Όχι» στο αίτημα για Προεδρική συνάντηση - Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί Φυτιρή

Κρίση χωρίς τέλος στον κτηνοτροφικό κόσμο: «Όχι» στο αίτημα για Προεδρική συνάντηση - Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί Φυτιρή

  •  26.04.2026 - 11:18
Δεν συνεργάζεται ο δράστης που άνοιξε πυρ στο δείπνο του Λευκού Οίκου - Κατείχε νόμιμα τα όπλα, στόχος του κυβερνητικοί και «πιθανόν ο Τραμπ»

Δεν συνεργάζεται ο δράστης που άνοιξε πυρ στο δείπνο του Λευκού Οίκου - Κατείχε νόμιμα τα όπλα, στόχος του κυβερνητικοί και «πιθανόν ο Τραμπ»

  •  26.04.2026 - 18:49
Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Αυτός είναι ο 35χρονος μοτοσικλετιστής που «έσβησε» στην άσφαλτο

Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Αυτός είναι ο 35χρονος μοτοσικλετιστής που «έσβησε» στην άσφαλτο

  •  26.04.2026 - 15:20
​Ένταση μετά το Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός: Οδηγός παρέσυρε φίλαθλο και συνελήφθη

​Ένταση μετά το Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός: Οδηγός παρέσυρε φίλαθλο και συνελήφθη

  •  26.04.2026 - 19:54
Λαϊκή εξέγερση στην Πάφο για τον τέως Μητροπολίτη: Με σύνθημα «Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν» βγήκαν στους δρόμους εκατοντάδες πιστοί

Λαϊκή εξέγερση στην Πάφο για τον τέως Μητροπολίτη: Με σύνθημα «Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν» βγήκαν στους δρόμους εκατοντάδες πιστοί

  •  26.04.2026 - 18:13
Εικόνες που σοκάρουν: Φωτογραφίες από πυροβολισμούς σκύλων στη Λευκωσία - Καταγγελίες για αδράνεια και τρόμο στην περιοχή

Εικόνες που σοκάρουν: Φωτογραφίες από πυροβολισμούς σκύλων στη Λευκωσία - Καταγγελίες για αδράνεια και τρόμο στην περιοχή

  •  26.04.2026 - 13:36
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Οι καλύτερες φάσεις από το ΑΠΟΕΛ-Πάφος (ΒΙΝΤΕΟ)

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Οι καλύτερες φάσεις από το ΑΠΟΕΛ-Πάφος (ΒΙΝΤΕΟ)

  •  26.04.2026 - 19:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα