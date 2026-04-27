Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Έρχονται βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σήμερα, αρχικά κατά τόπους θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση αλλά και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με τοπική συννεφιά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα δυτικά και τα νότια του Τροόδους και αργότερα και σε περιοχές στο εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί και σύντομα θαλάσσιοι, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να στραφούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια, τα νότια και τα δυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 23 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βορειοδυτικά νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αρχικά στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο δυτικά παράλια, γύρω στους 16 στο εσωτερικό και στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπική συννεφιά, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.