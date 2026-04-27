Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 27/4 - Ανάμεσα τους κι ένα... παράξενο όνομα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ποπλίων

Λολλίων

Ευλόγιος

Οι Άγιοι της ημέρας – Ιστορίες πίστης και θυσίας

Άγιος Συμεών ο Αδελφόθεος, Επίσκοπος Ιεροσολύμων

Ο Άγιος Συμεών υπήρξε μία εμβληματική μορφή της πρώτης Εκκλησίας. Διαδέχθηκε τον Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ανέλαβε την καθοδήγηση των πιστών σε δύσκολες εποχές.

Ωστόσο, η δράση του προκάλεσε αντιδράσεις. Κατηγορήθηκε για την καταγωγή του από το γένος του Δαβίδ αλλά και για τη χριστιανική του πίστη. Τελικά, συνελήφθη, βασανίστηκε και οδηγήθηκε σε σταυρικό θάνατο το 107 μ.Χ., σε ηλικία περίπου 120 ετών, σφραγίζοντας με το αίμα του την αφοσίωσή του.

Όσιος Ιωάννης ο Ομολογητής

Ο Όσιος Ιωάννης ξεχώρισε για την ακλόνητη πίστη και το θάρρος του. Έζησε την περίοδο της εικονομαχίας και αντιστάθηκε σθεναρά στις διώξεις κατά των ιερών εικόνων.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λέων Ε΄ ο Αρμένιος, υπέστη φυλακίσεις και εξορίες. Παρά τις πιέσεις, δεν λύγισε. Αντίθετα, υπερασπίστηκε την Ορθοδοξία μέχρι τέλους, αφήνοντας ισχυρό πνευματικό αποτύπωμα.

Άγιος Ευλόγιος ο Ξενοδόχος

Ο Άγιος Ευλόγιος αποτελεί σύμβολο ανιδιοτελούς προσφοράς. Αν και εργαζόταν σκληρά ως λατόμος, αφιέρωνε τη ζωή του στη φιλοξενία των φτωχών και των ξένων.

Μάλιστα, κάθε βράδυ αναζητούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, προσφέροντάς τους στέγη και τροφή. Η ζωή του απέδειξε ότι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι η μεγαλύτερη αρετή.

Οι υπόλοιποι Άγιοι της ημέρας

Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Ποπλίων, που μαρτύρησε με μαχαίρι

Ο Άγιος Λολλίων ο Νέος, που υπέστη σκληρό μαρτύριο

Οι Άγιοι Συμεών ο Νέος Στυλίτης και Γεώργιος

Ο Άγιος Θεόφιλος, Επίσκοπος Βρεσκίας

Ο Άγιος Στέφανος, Επίσκοπος Βλαντιμίρ



