Η ρύθμιση που κρατάει το κινητό σου ζωντανό όλη μέρα χωρίς φορτιστή

 27.04.2026 - 06:51
Η ρύθμιση που κρατάει το κινητό σου ζωντανό όλη μέρα χωρίς φορτιστή

Το Low Power Mode στο smartphone δεν είναι μόνο για χαμηλή μπαταρία. Δες τι κάνει σε iPhone, Pixel και Galaxy και γιατί αξίζει.

Το Low Power Mode στο κινητό μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας απενεργοποιώντας λειτουργίες παρασκηνίου, χωρίς να βλάπτει την υγεία της μπαταρίας.

Σε iPhone, Pixel και Samsung Galaxy έχει διαφορετικό όνομα αλλά παρόμοια λογική.

Μπορεί να μένει ενεργοποιημένο για ώρες, ιδανικά όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε φορτιστή.

Το Low Power Mode δεν είναι μόνο για τη στιγμή που η μπαταρία πέφτει στο 20% — μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή και να επεκτείνει αισθητά τη διάρκεια ζωής της φόρτισης. Η λειτουργία υπάρχει σε όλα τα μεγάλα οικοσυστήματα smartphone με διαφορετική ονομασία, αλλά κοινή λογική: μειώνει την κατανάλωση ενέργειας απενεργοποιώντας λειτουργίες που δουλεύουν στο παρασκήνιο. Και το βασικό: δεν κάνει κακό στη μπαταρία, οπότε μπορεί να μένει ενεργό χωρίς δεύτερη σκέψη.

Πώς ονομάζεται σε κάθε συσκευή

Η λειτουργία υπάρχει σχεδόν παντού, απλά με διαφορετικό όνομα. Στο iPhone λέγεται Low Power Mode, στα Google Pixel ονομάζεται Battery Saver και στα Samsung Galaxy εμφανίζεται ως Power saving mode. Παρά τις διαφορές στην προσέγγιση και τις επιλογές παραμετροποίησης, ο στόχος είναι ο ίδιος: λιγότερη κατανάλωση, μεγαλύτερη αυτονομία.

Στο iPhone, η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα όταν η μπαταρία πέσει στο 20%, ενώ η απενεργοποίηση συμβαίνει επίσης αυτόματα μόλις η συσκευή φορτιστεί στο 80%. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να θυμάται να την κλείσει — αλλά και ότι μπορεί να την ενεργοποιήσει χειροκίνητα όποτε το θέλει.

Τι ακριβώς κάνει στο παρασκήνιο

Οι λεπτομέρειες διαφέρουν ανά κατασκευαστή, αλλά οι περιορισμοί είναι παρόμοιοι.

Στο iPhone, με ενεργό το Low Power Mode συμβαίνουν τα εξής:

Απενεργοποιείται το background app refresh
Σταματά ο συγχρονισμός φωτογραφιών στο iCloud
Το autolock ορίζεται στα 30 δευτερόλεπτα
Η απόδοση του επεξεργαστή μειώνεται περίπου 40%

Στα Pixel, η Google προσφέρει επιπλέον το Extreme Battery Saver, μια πιο επιθετική λειτουργία που περιορίζει το σκανάρισμα Wi-Fi και Bluetooth, μειώνει τις επιδόσεις του CPU και απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις για τις περισσότερες εφαρμογές. Η Samsung πάει ένα βήμα παραπέρα στην παραμετροποίηση: ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει επιλεκτικά τη μείωση ταχύτητας του CPU ή τη μείωση φωτεινότητας οθόνης όποτε ενεργοποιείται η λειτουργία. Xiaomi και POCO έχουν επίσης παρόμοιες λειτουργίες.

Πότε αξίζει και πότε όχι

Το Low Power Mode δεν επηρεάζει την υγεία της μπαταρίας, οπότε μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά χωρίς ανησυχία. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε παλαιότερα κινητά με φθαρμένη μπαταρία, όπου κάθε ποσοστό μετράει.

Από την άλλη, η μειωμένη απόδοση το καθιστά ακατάλληλο για βαριές χρήσεις. Gaming, streaming βίντεο σε υψηλή ποιότητα ή απαιτητικές εφαρμογές θα δουλέψουν με αισθητά μειωμένες επιδόσεις. Η ιδανική στιγμή ενεργοποίησης είναι όταν ξέρεις ότι θα μείνεις μακριά από φορτιστή για ώρες, αλλά παράλληλα θέλεις το κινητό διαθέσιμο για βασικές εργασίες — κλήσεις, μηνύματα, χάρτες, ειδοποιήσεις.

ΠΗΓΗ: Techblog.gr

