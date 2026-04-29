Αστυνομική επιχείρηση σε 16 χώρες για παιδική πορνογραφία
 29.04.2026 - 09:32
Μια τεράστια κοινή αστυνομική επιχείρηση με στόχο την καταστολή εγκλημάτων που συνδέονται με την παιδική πορνογραφία, ιδίως στο διαδίκτυο, διεξήχθη ταυτόχρονα σήμερα σε 16 χώρες, μεταξύ αυτών στη Γαλλία, ανακοίνωσαν οι βραζιλιάνικες αρχές.

Αυτή η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κυρίως σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, στοχεύει να «αντιμετωπίσει διεθνικά εγκλήματα που παραβιάζουν τη σεξουαλική αξιοπρέπεια παιδιών και εφήβων», επισήμανε η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας σε ένα δελτίο Τύπου.

Υπό την ονομασία «Διεθνής Επιχείρηση Συμμάχων για την Παιδική Ηλικία», οι έφοδοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν στη Βραζιλία, στη Γαλλία, όπως επίσης στην Αργεντινή, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, το Σαλβαδόρ, την Ισπανία, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, το Μεξικό, τον Παναμά, την Παραγουάη, το Περού, το Πουέρτο Ρίκο, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Ουρουγουάη.

Στη Βραζιλία, περισσότερο από 700 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν έχοντας 16 εντάλματα σύλληψης και 159 εντάλματα ερευνών στις 26 πολιτείες της χώρας.

Η επιχείρηση στοχεύει στη μάχη κατά των κακοποιήσεων που διαπράττονται σε βάρος ανηλίκων, «ιδίως στο διαδίκτυο», διευκρίνισε η Ραφαέλα Πάρκα, συντονίστρια στη μάχη κατά των διαδικτυακών εγκλημάτων που συνδέονται με τη σεξουαλική βία εναντίον παιδιών, σε ένα βίντεο της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Αλέκος Χριστοφή: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
​Τζόκερ: Ποσό-μαμούθ στην επόμενη κλήρωση – Δείτε πόσα εκατομμύρια μοιράζει μετά το νέο τζακ-ποτ
Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε πρόσωπο στη Λευκωσία – Τον ψάχνει η Αστυνομία – Δείτε φωτογραφίες
Τέλος στην «ομηρία» από τον καιρό: Το μεγάλο στοίχημα της Κύπρου για το νερό – Γιατί οι βροχές δεν σταματούν τον «πυρετό» των αφαλατώσεων
Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία: Νέα προϊόντα στο μενού – Από σουφλέ μέχρι μάφινς - Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς - Δείτε τον νέο τιμοκατάλογο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου

 

 

 

Αντώνης Ρέμος: Η ανακοίνωση για την αποχή του από τις πίστες: «Νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ»

Πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων την Πρωτομαγιά - Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Βουλευτικές: Αποχή, θυμός και ρευστή ψήφος, καθοριστικοί παράγοντες για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού - Το μήνυμα που τα κόμματα συνεχίζουν να αγνοούν

Η αποχή δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μήνυμα. Και στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το μήνυμα αυτό έγινε πιο ηχηρό από ποτέ. Πάνω από ένας στους τρεις πολίτες επέλεξε να μην πάει στις κάλπες. Δεν πρόκειται για αδιαφορία με την απλοϊκή έννοια που συχνά της αποδίδεται. Πρόκειται για μια συνειδητή στάση, που κρύβει θυμό, απογοήτευση και βαθιά απαξίωση προς το πολιτικό σύστημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφθώδης πυρετός: Νέα επιστολή κτηνοτρόφων στον Πρόεδρο - Ζητούν ξανά συνάντηση- «Είμαστε έτοιμοι να βγούμε στους δρόμους»

«Ελάτε να με συλλάβετε!» – Τα βάζει με όλους ο Δρουσιώτης - Το ραντεβού που έδωσε με τους πολίτες

Τέλος στην «ομηρία» από τον καιρό: Το μεγάλο στοίχημα της Κύπρου για το νερό – Γιατί οι βροχές δεν σταματούν τον «πυρετό» των αφαλατώσεων

«Τέρμα οι καθυστερήσεις» – Στους δρόμους σήμερα οι Λαρνακείς για το Λιμάνι και τη Μαρίνα

Έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε πρόσωπο στη Λευκωσία – Τον ψάχνει η Αστυνομία – Δείτε φωτογραφίες

Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία: Νέα προϊόντα στο μενού – Από σουφλέ μέχρι μάφινς - Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς - Δείτε τον νέο τιμοκατάλογο

Κύπριος ο ένας από τους δύο «εκλεκτούς» του Τζόκερ: Πόσα κερδίζει με το «χρυσό» πεντάρι

