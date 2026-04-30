ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση ο Μορφάκης Σολωμονίδης: Ιδιωτική ποινική αγωγή κατά Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

 30.04.2026 - 14:25
Μετωπική είναι πλέον η σύγκρουση του Αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μορφάκη Σολωμονίδη, με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Μακάριο Δρουσιώτη.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Σολωμονίδης ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένος να οδηγήσει την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες, καταθέτοντας ιδιωτική ποινική αγωγή αλλά και αγωγή για λίβελλο, κάνοντας λόγο για ένα «φανταστικό σενάριο» που στοχεύει στη δολοφονία χαρακτήρων.

​Ο υποψήφιος βουλευτής της ΕΔΕΚ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής του στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντυ», απορρίπτοντας κάθε σκιά γύρω από το όνομα του. Όπως αποκάλυψε, από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στο φως οι αναρτήσεις, ο ίδιος κινήθηκε θεσμικά, υποβάλλοντας γραπτή δήλωση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και το ΤΑΕ Λευκωσίας, ζητώντας την πλήρη άρση των τηλεπικοινωνιακών του δεδομένων. Παράλληλα, παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο στην Αστυνομία για δικανικό έλεγχο, το οποίο του επεστράφη ήδη, με τον ίδιο να τονίζει πως όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο cloud και δεν μπορούν να αλλοιωθούν.

​Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του, ο κ. Σολωμονίδης εξαπέλυσε πυρά κατά του κ. Δρουσιώτη, κατηγορώντας τον για διασπορά ψευδών ειδήσεων και χρήση πλαστών εγγράφων. Σχολιάζοντας την αξιοπιστία των στοιχείων που επικαλείται ο συγγραφέας, επεσήμανε σοβαρές χρονολογικές ανακολουθίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κάποια από τα επίμαχα μηνύματα φέρουν ημερομηνίες που δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ημέρες της εβδομάδας, γεγονός που, κατά τον ίδιο, καταρρίπτει το «αφήγημα» του δημοσιογράφου.

​Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί ακόμη για κατάθεση από τις Αρχές, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός που προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία.

Υποστήριξε ότι η τακτική του κ. Δρουσιώτη παραβιάζει κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς ουδέποτε του ζητήθηκε η δική του άποψη πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Καταλήγοντας, εκτίμησε πως όσο πλησιάζουμε στις Βουλευτικές Εκλογές, η προσπάθεια εμπλοκής του πολιτικού συστήματος σε τέτοιου είδους «μύθους» θα ενταθεί, δηλώνοντας όμως σίγουρος πως η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται πλέον τα κίνητρα πίσω από αυτές τις κινήσεις.

Κτηνοτρόφοι σε θέση «μάχης»: Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα - Μετρούν αντίστροφα για κινητοποιήσεις  

Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος δεν παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις αλλά τις συνδιαμορφώνει»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Στις 8 Μάϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Κτηνοτρόφοι σε θέση «μάχης»: Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα - Μετρούν αντίστροφα για κινητοποιήσεις  

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Στην αντεπίθεση ο Μορφάκης Σολωμονίδης: Ιδιωτική ποινική αγωγή κατά Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

Παραδίδεται στην Αρχή κατά Διαφθοράς το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Έρχονται ανακοινώσεις

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Σοβαρές καταγγελίες για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Ψυχικά ασθενείς κοιμούνται στο πάτωμα - «Οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν»

Καύσιμα χωρίς φρένα: Πού θα σταματήσει η άνοδος; «Φλερτάρει» με τα €2 το λίτρο το πετρέλαιο

