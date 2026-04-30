Στην αντεπίθεση ο Μορφάκης Σολωμονίδης: Ιδιωτική ποινική αγωγή κατά Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Σολωμονίδης ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένος να οδηγήσει την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες, καταθέτοντας ιδιωτική ποινική αγωγή αλλά και αγωγή για λίβελλο, κάνοντας λόγο για ένα «φανταστικό σενάριο» που στοχεύει στη δολοφονία χαρακτήρων.

​Ο υποψήφιος βουλευτής της ΕΔΕΚ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής του στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντυ», απορρίπτοντας κάθε σκιά γύρω από το όνομα του. Όπως αποκάλυψε, από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στο φως οι αναρτήσεις, ο ίδιος κινήθηκε θεσμικά, υποβάλλοντας γραπτή δήλωση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και το ΤΑΕ Λευκωσίας, ζητώντας την πλήρη άρση των τηλεπικοινωνιακών του δεδομένων. Παράλληλα, παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο στην Αστυνομία για δικανικό έλεγχο, το οποίο του επεστράφη ήδη, με τον ίδιο να τονίζει πως όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο cloud και δεν μπορούν να αλλοιωθούν.

​Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του, ο κ. Σολωμονίδης εξαπέλυσε πυρά κατά του κ. Δρουσιώτη, κατηγορώντας τον για διασπορά ψευδών ειδήσεων και χρήση πλαστών εγγράφων. Σχολιάζοντας την αξιοπιστία των στοιχείων που επικαλείται ο συγγραφέας, επεσήμανε σοβαρές χρονολογικές ανακολουθίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κάποια από τα επίμαχα μηνύματα φέρουν ημερομηνίες που δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ημέρες της εβδομάδας, γεγονός που, κατά τον ίδιο, καταρρίπτει το «αφήγημα» του δημοσιογράφου.

​Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί ακόμη για κατάθεση από τις Αρχές, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός που προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία.

Υποστήριξε ότι η τακτική του κ. Δρουσιώτη παραβιάζει κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς ουδέποτε του ζητήθηκε η δική του άποψη πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Καταλήγοντας, εκτίμησε πως όσο πλησιάζουμε στις Βουλευτικές Εκλογές, η προσπάθεια εμπλοκής του πολιτικού συστήματος σε τέτοιου είδους «μύθους» θα ενταθεί, δηλώνοντας όμως σίγουρος πως η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται πλέον τα κίνητρα πίσω από αυτές τις κινήσεις.