Κτηνοτρόφοι σε θέση «μάχης»: Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα - Μετρούν αντίστροφα για κινητοποιήσεις  
Κτηνοτρόφοι σε θέση «μάχης»: Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα - Μετρούν αντίστροφα για κινητοποιήσεις  

 30.04.2026 - 14:19
Σε οριακό σημείο δηλώνουν ότι βρίσκεται ο κλάδος της κτηνοτροφίας, με τον Σύνδεσμο «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων» να εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την Πολιτεία, ζητώντας άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την έλλειψη ανταπόκρισης στο αίτημά τους, παρά –όπως σημειώνουν– την τεκμηριωμένη και υπεύθυνη παρέμβασή τους σχετικά με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού. Όπως υποστηρίζουν, η απουσία διαλόγου δεν αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, την ώρα που ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου και αυξανόμενη οικονομική πίεση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις επεκτείνονται πέραν των ίδιων των παραγωγών, επηρεάζοντας την αγροτική οικονομία και την κοινωνική συνοχή, ενώ η στήριξη της κοινωνίας προς τους κτηνοτρόφους εμφανίζεται ενισχυμένη.

Ο Σύνδεσμος ξεκαθαρίζει ότι προτεραιότητά του παραμένει ο διάλογος, καλώντας την Πολιτεία να ορίσει συνάντηση μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί πως θα προχωρήσει σε δυναμικά και κλιμακούμενα μέτρα αντίδρασης, μεταθέτοντας την ευθύνη για πιθανή ένταση στην πλευρά της Πολιτείας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», εκπροσωπώντας οργανωμένα τον κλάδο της κτηνοτροφίας, εκφράζει την έντονη απογοήτευση και ανησυχία του για τη μέχρι στιγμής απουσία ανταπόκρισης στο αίτημά μας για άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρά την υπεύθυνη και τεκμηριωμένη παρέμβασή μας, καθώς και τη σαφή αγωνία που εκφράζεται από το σύνολο των κτηνοτρόφων, ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε προγραμματισμός για διάλογο σε σχέση με το κρίσιμο ζήτημα των μέτρων διαχείρισης του αφθώδους πυρετού.

Η στάση αυτή δεν συνάδει με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η κτηνοτροφία βρίσκεται σε οριακό σημείο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται οδηγούν σε εκτεταμένη απώλεια ζωικού κεφαλαίου, οικονομική ασφυξία δεκάδων οικογενειών και σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Την ίδια στιγμή, η στήριξη από την κοινωνία προς τους κτηνοτρόφους είναι έντονη και αυξανόμενη.

Επαναλαμβάνουμε με σαφήνεια:

Ζητούμε άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να καταθέσουμε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα τις εισηγήσεις μας για μια πιο ισορροπημένη και αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.

Η επιλογή του διαλόγου παραμένει για εμάς η πρώτη και βασική οδός.

Ωστόσο, η συνέχιση της απουσίας ανταπόκρισης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε την Πολιτεία να ανταποκριθεί στο αίτημά μας το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα, προχωρώντας στον άμεσο καθορισμό συνάντησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση εντός του πιο πάνω χρονικού πλαισίου, ο Σύνδεσμος, σε συνεννόηση με τα μέλη του, θα προχωρήσει σε δυναμικά και κλιμακούμενα μέτρα αντίδρασης, τα οποία θα ανακοινωθούν άμεσα.

Η ευθύνη για την αποφυγή περαιτέρω έντασης ανήκει πλέον στην Πολιτεία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νεόφυτος Νεοφύτου

Πρόεδρος

Σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων»

Στις 8 Μάϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

