ΚΕ για την οικονομική πολιτική: «Οι θετικοί δείκτες έχουν σημασία όταν αποκτούν το αντίστοιχο κοινωνικό αποτύπωμα»
ΚΕ για την οικονομική πολιτική: «Οι θετικοί δείκτες έχουν σημασία όταν αποκτούν το αντίστοιχο κοινωνικό αποτύπωμα»

 30.04.2026 - 14:19
ΚΕ για την οικονομική πολιτική: «Οι θετικοί δείκτες έχουν σημασία όταν αποκτούν το αντίστοιχο κοινωνικό αποτύπωμα»

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ακολουθεί μια αποτελεσματική οικονομική πολιτική, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ακολουθεί μια υπεύθυνη και αποτελεσματική οικονομική πολιτική με καθαρή στόχευση: σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά, ισχυρή ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας και σταδιακή ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται πλέον σε όλους τους κρίσιμους δείκτες.  Η πρόοδος της οικονομίας είναι σαφές ότι μετριέται τελικά από το αποτύπωμά της στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία. Οι θετικοί δείκτες έχουν σημασία όταν αποκτούν το αντίστοιχο κοινωνικό αποτύπωμα.

Όταν δημιουργούν δουλειές. Όταν στηρίζουν τους μισθούς. Όταν αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όταν βελτιώνουν, σταθερά και μετρήσιμα, την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η προσπάθεια αρχίζει να αποτυπώνεται πιο καθαρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις μέσες μηνιαίες απολαβές για το 4ο τρίμηνο του 2025, οι μέσες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,9% και οι διάμεσες απολαβές κατά 4,6%, σε συνθήκες σχεδόν μηδενικού πληθωρισμού.  Αυτό σημαίνει ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής αξίας και δείχνει ότι η ανάπτυξη αρχίζει σταδιακά να αγγίζει ευρύτερα την κοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιμέρους εικόνα. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,2% για τους άνδρες και κατά 4,5% για τις γυναίκες. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι η βελτίωση καταγράφεται σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, με θετικό αποτύπωμα και στη γυναικεία απασχόληση.

Η αύξηση των μισθών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από τις αρχές του 2026, με τη φορολογική μεταρρύθμιση να μειώνει φορολογικά βάρη και να αφήνει περισσότερα χρήματα στον εργαζόμενο και στην οικογένεια.

Την ίδια στιγμή, γνωρίζουμε ότι πιέσεις στην καθημερινότητα παραμένουν, ιδιαίτερα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας και τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Γι’ αυτό η προσπάθεια συνεχίζεται με πολιτικές που ενισχύουν την επάρκεια των μισθών και στηρίζουν τα νοικοκυριά: την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη συμφωνία για την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που αποτελεί την επόμενη εμβληματική μεταρρύθμιση στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Η βελτίωση δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Τα στοιχεία, όμως, δείχνουν ότι η προσπάθεια αποδίδει. Η οικονομία δυναμώνει. Η εργασία στηρίζεται. Οι μισθοί αυξάνονται. Και η πρόοδος αρχίζει να μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες.

Αυτός είναι ο στόχος μας: ανάπτυξη με κοινωνικό αποτέλεσμα, ισχυρότερο διαθέσιμο εισόδημα και καλύτερο βιοτικό επίπεδο για όλους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης
Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε φωτογραφίες
Έχεις κλεισμένο ταξίδι; Αυτές οι 3 αεροπορικές ξεκίνησαν ακυρώσεις πτήσεων φοβούμενες ελλείψεις στα καύσιμα
Ο σκοτεινός λόγος που το ChatGPT κρατάει όλες τις συνομιλίες των χρηστών
Εορτολόγιο 2026: Γνωστό όνομα γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε
Τουρισμός σε δύο ταχύτητες: «Αντέχουν» τα πακέτα – Τα εισιτήρια στον...αέρα

 

 

 

Λετυμπιώτης για ημικρατικούς: Έδειξαν ενδιαφέρον 1.282 για τις 94 θέσεις - «Ο θεσμός του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου έχει αποκτήσει αξιοπιστία»

Κτηνοτρόφοι σε θέση «μάχης»: Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα - Μετρούν αντίστροφα για κινητοποιήσεις  

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Στις 8 Μάϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Κτηνοτρόφοι σε θέση «μάχης»: Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα - Μετρούν αντίστροφα για κινητοποιήσεις  

Κτηνοτρόφοι σε θέση «μάχης»: Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα - Μετρούν αντίστροφα για κινητοποιήσεις  

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Στην αντεπίθεση ο Μορφάκης Σολωμονίδης: Ιδιωτική ποινική αγωγή κατά Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

Στην αντεπίθεση ο Μορφάκης Σολωμονίδης: Ιδιωτική ποινική αγωγή κατά Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

Παραδίδεται στην Αρχή κατά Διαφθοράς το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Έρχονται ανακοινώσεις

Παραδίδεται στην Αρχή κατά Διαφθοράς το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Έρχονται ανακοινώσεις

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Σοβαρές καταγγελίες για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Ψυχικά ασθενείς κοιμούνται στο πάτωμα - «Οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν»

Σοβαρές καταγγελίες για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Ψυχικά ασθενείς κοιμούνται στο πάτωμα - «Οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν»

Καύσιμα χωρίς φρένα: Πού θα σταματήσει η άνοδος; «Φλερτάρει» με τα €2 το λίτρο το πετρέλαιο

Καύσιμα χωρίς φρένα: Πού θα σταματήσει η άνοδος; «Φλερτάρει» με τα €2 το λίτρο το πετρέλαιο

