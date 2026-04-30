ΑρχικήΠολιτικήΚομισιόν: Ανταλλαγή απόψεων Επιτρόπου Άμυνας ΕΕ με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Τρίτη στην Αθήνα
Κομισιόν: Ανταλλαγή απόψεων Επιτρόπου Άμυνας ΕΕ με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Τρίτη στην Αθήνα

 30.04.2026 - 14:53
Κομισιόν: Ανταλλαγή απόψεων Επιτρόπου Άμυνας ΕΕ με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Τρίτη στην Αθήνα

Ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους θα έχει την Τρίτη, στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Κουμπίλιους θα βρεθεί στην ελληνική πρωετύουσα τη Δευτέρα και την Τρίτη, 4 και 5 Μαΐου για συζητήσεις σε σχέση με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη στρατηγική σημασία των διαστημικών υποδομών

Όπως αναφέρεται, τη Δευτέρα ο Επίτροπος θα συναντηθεί Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της χώρας, Νίκο Δένδια, ενώ θα επισκεφθεί επίσης τις εγκαταστάσεις ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GOVSATCOM) για να δει τη συμβολή της Ελλάδας στην ασφαλή δορυφορική συνδεσιμότητα.

Η Ελλάδα συνεισφέρει με δικά της μέσα στο GOVSATCOM και έχει επιλεγεί ως βάση ενός από τους δύο κόμβους του GOVSATCOM και θα χρησιμεύσει ως κέντρο διαχείρισης και παράδοσης ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών για κρίσιμες υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων στη Βουλή των Ελλήνων με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στρογγυλή τράπεζα με εταιρείες άμυνας και διαστήματος, επισημαίνει η Κομισιόν.

Αναφέρει ακόμη πως ο Επίτροπος Κουμπίλιους θα ανταλλάξει απόψεις με Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξης της Έκθεσης Άμυνας στην Αθήνα (DEFEA) όπου θα γίνει συζήτηση με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αμυντική Βιομηχανία.

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσης συνάντηση του Επιτρόπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για να συζητηθούν η αμυντική ετοιμότητα 2030 και η ανταγωνιστικότητα της αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας, με επίκεντρο την περαιτέρω ενσωμάτωση των ελληνικών δυνατοτήτων στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και την ενίσχυση της συλλογικής της ετοιμότητας, σημειώνει η Κομισιόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Στις 8 Μάϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Κτηνοτρόφοι σε θέση «μάχης»: Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα - Μετρούν αντίστροφα για κινητοποιήσεις  

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Στην αντεπίθεση ο Μορφάκης Σολωμονίδης: Ιδιωτική ποινική αγωγή κατά Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

Παραδίδεται στην Αρχή κατά Διαφθοράς το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Έρχονται ανακοινώσεις

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Σοβαρές καταγγελίες για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Ψυχικά ασθενείς κοιμούνται στο πάτωμα - «Οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν»

Καύσιμα χωρίς φρένα: Πού θα σταματήσει η άνοδος; «Φλερτάρει» με τα €2 το λίτρο το πετρέλαιο

