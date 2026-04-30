Κομισιόν: Ανταλλαγή απόψεων Επιτρόπου Άμυνας ΕΕ με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Τρίτη στην Αθήνα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Κουμπίλιους θα βρεθεί στην ελληνική πρωετύουσα τη Δευτέρα και την Τρίτη, 4 και 5 Μαΐου για συζητήσεις σε σχέση με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη στρατηγική σημασία των διαστημικών υποδομών

Όπως αναφέρεται, τη Δευτέρα ο Επίτροπος θα συναντηθεί Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της χώρας, Νίκο Δένδια, ενώ θα επισκεφθεί επίσης τις εγκαταστάσεις ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GOVSATCOM) για να δει τη συμβολή της Ελλάδας στην ασφαλή δορυφορική συνδεσιμότητα.

Η Ελλάδα συνεισφέρει με δικά της μέσα στο GOVSATCOM και έχει επιλεγεί ως βάση ενός από τους δύο κόμβους του GOVSATCOM και θα χρησιμεύσει ως κέντρο διαχείρισης και παράδοσης ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών για κρίσιμες υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων στη Βουλή των Ελλήνων με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στρογγυλή τράπεζα με εταιρείες άμυνας και διαστήματος, επισημαίνει η Κομισιόν.

Αναφέρει ακόμη πως ο Επίτροπος Κουμπίλιους θα ανταλλάξει απόψεις με Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξης της Έκθεσης Άμυνας στην Αθήνα (DEFEA) όπου θα γίνει συζήτηση με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αμυντική Βιομηχανία.

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσης συνάντηση του Επιτρόπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για να συζητηθούν η αμυντική ετοιμότητα 2030 και η ανταγωνιστικότητα της αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας, με επίκεντρο την περαιτέρω ενσωμάτωση των ελληνικών δυνατοτήτων στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και την ενίσχυση της συλλογικής της ετοιμότητας, σημειώνει η Κομισιόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ