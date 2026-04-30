Αποκαλύψεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - «Όχι» απάντησε ο ποινικός ανακριτής για το αν λήφθηκαν μέτρα προστασίας

Η κατάθεση του ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Ανδρέου, ανέδειξε σειρά πληροφοριών που, όπως υποστηρίχθηκε, βρίσκονταν για χρόνια στη γνώση των αρμόδιων λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, χωρίς ωστόσο να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η κατηγορούσα Αρχή, Ελένη Κωνσταντίνου, παρουσίασε σειρά φακέλων που τηρούσαν οι ΥΚΕ, οι οποίοι κατατέθηκαν ως τεκμήρια.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται πρότυπα έγγραφα, για αιτήσεις προστατευτικών διαταγμάτων σε περιπτώσεις οικογενειακής βίας, αλλά και συγκεκριμένοι φάκελοι που αφορούσαν την οικογένεια του Στυλιανού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον φάκελο βίας, που σχετιζόταν με τη μητέρα του ανήλικου, καθώς και στον φάκελο «πρώιμης εργασίας και στήριξης» του παιδιού.

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας, οι φάκελοι αυτοί αποτέλεσαν τη βάση της ποινικής διερεύνησης, καθώς περιείχαν καταχωρήσεις λειτουργών των ΥΚΕ, για γεγονότα και περιστατικά που είχαν περιέλθει σε γνώση τους.

«Ολόκληρη η διερεύνηση στρέφεται γύρω από αυτές τις καταχωρήσεις», τόνισε ο κ. Ανδρέου, σημειώνοντας ότι οι ανακριτές αξιολόγησαν κατά πόσον οι αρμόδιοι λειτουργοί ενήργησαν όπως όφειλαν, βάσει των πληροφοριών που είχαν και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Καταγεγραμμένη βία και παραμέληση από τα πρώτα χρόνια

Εγινε παραδοχή ότι από τους φακέλους προκύπτει γνώση των ΥΚΕ για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος του Στυλιανού.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ενδείξεις παραμέλησης από πολύ μικρή ηλικία -και συγκεκριμένα από το νηπιαγωγείο- που αφορούσαν τόσο την εμφάνιση και φροντίδα του παιδιού, όσο και βασικές ανάγκες, όπως η διατροφή.

Ένα παιδί κοινωνικά απομονωμένο

Οι καταχωρήσεις, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, σκιαγραφούν ένα παιδί κοινωνικά απομονωμένο, χωρίς επαφές με συνομήλικους, που από μικρή ηλικία εργαζόταν, ενώ φέρεται να εξέφραζε ακόμη και επιθυμία να έχει διαφορετική μητέρα.

Αναφορές του μάρτυρα κάνουν λόγο και για «μίμηση» συμπεριφορών των γονέων του, στοιχείο που ενίσχυε τις ανησυχίες για το οικογενειακό περιβάλλον.

Καταδίκη πατέρα για βία, αλλά χωρίς συνέχεια

Σημαντική ήταν, επίσης, η αναφορά σε καταδίκη του πατέρα για βία εναντίον του παιδιού το 2014, γεγονός που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, «ήταν γνωστό και καταγεγραμμένο».

Σε σχέση με την περίοδο πριν από τον θάνατο του ανήλικου, ο κ. Ανδρέου επιβεβαίωσε ότι οι ΥΚΕ είχαν ενημερωθεί για απόπειρα αυτοκτονίας του Στυλιανού στις 11 Μαΐου του 2019.

Ωστόσο, όπως κατέθεσε, δεν λήφθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.

Όπως είπε ο μάρτυρας, παρότι επρόκειτο για επείγουσα περίπτωση ανηλίκου, η παροχή ψυχολογικής στήριξης δεν προχώρησε, με τη δικαιολογία ότι το παιδί δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει.

Είπε ότι οι αρμόδιοι είχαν την εξουσία να παρέμβουν ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του ανήλικου, κάτι που -όπως υποστήριξε- δεν έγινε.

Σε ερώτηση της κατηγορούσας Αρχής κατά τη διαδικασία, αν λήφθηκαν οποιαδήποτε προστατευτικά μέτρα για τον Στυλιανό, η απάντηση του ποινικού ανακριτή ήταν μονολεκτική: «Όχι».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ