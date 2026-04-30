Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑνείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή παλαίμαχος Κύπριος ποδοσφαιριστής - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή παλαίμαχος Κύπριος ποδοσφαιριστής - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 30.04.2026 - 17:03
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή παλαίμαχος Κύπριος ποδοσφαιριστής - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Ανείπωτη θλίψη σε όσους τον γνώριζαν και τον αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου του Ανδρέα Λυμπουρή, 77 ετών από Δάλι και τέως κάτοικο Εργατών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στους Εργάτες, το Σάββατο 02 Μαΐου 2026, ώρα 11:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Εργατών

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας όπως γίνουν εισφορές για το Ίδρυμα "Χριστίνα Α΄ Αποστόλου".

Αυτούσια η ανακοίνωση του Ολυμπιακού Λευκωσίας:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Ανδρέα Λυμπούρη, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών.

Ο εκλιπών αγωνίστηκε με τα χρώματα της ομάδας μας κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70, αποτελώντας σημαντικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε τα πρωταθλήματα του 1967, 1969 και 1971, ενώ αγωνίστηκε και στην Α’ Εθνική Ελλάδας, ζώντας σημαντικές ευρωπαϊκές εμπειρίες με τον σύλλογό μας.

Η κηδεία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στους Εργάτες, το Σάββατο 02/05/2026 στις 11:00, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:30.

Με απόφαση της Διοίκησης, τα έξοδα της κηδείας θα καλυφθούν από το Σωματείο.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 🕊️

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Στις 8 Μάϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

  •  30.04.2026 - 11:39
Αποκαλύψεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - «Όχι» απάντησε ο ποινικός ανακριτής για το αν λήφθηκαν μέτρα προστασίας

Αποκαλύψεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - «Όχι» απάντησε ο ποινικός ανακριτής για το αν λήφθηκαν μέτρα προστασίας

  •  30.04.2026 - 16:37
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα