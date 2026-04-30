Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΟΚΥπΥ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Διαψεύδει τις καταγγελίες ΠΑΣΥΔΥ - «Δεν κοιμάται κανείς στο πάτωμα»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΚΥπΥ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Διαψεύδει τις καταγγελίες ΠΑΣΥΔΥ - «Δεν κοιμάται κανείς στο πάτωμα»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ και του Νοσοκομείο Αθαλάσσας, απαντώντας στις καταγγελίες της ΠΑΣΥΔΥ περί ασθενών που φέρονται να κοιμούνται στο πάτωμα.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι, την παρούσα χρονική στιγμή, δεν υπάρχουν ασθενείς χωρίς κλίνη, παρά το γεγονός ότι κατά διαστήματα παρατηρείται φαινόμενο υπερπληρότητας.

Όπως σημειώνεται, η κατάσταση αυτή προκύπτει κυρίως από τα απρόβλεπτα εντάλματα υποχρεωτικής νοσηλείας που εκδίδονται από την Αστυνομία, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αποσυμφόρηση και την ομαλή φιλοξενία των ασθενών.

Αυτούσια η ανακοινωση:

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ενημερώνει ότι, την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν ασθενείς χωρίς κλίνη, παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο της υπερπληρότητας παρουσιάζεται κατά διαστήματα. Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στα απρόβλεπτα εντάλματα υποχρεωτικής νοσηλείας που εκδίδονται από την Αστυνομία, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη έκτακτων μέτρων, είτε για αποσυμφόρηση είτε για την ομαλή φιλοξενία των ασθενών.

Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο λειτουργεί τους τελευταίους τρεις μήνες με ειδικές διευθετήσεις, κατόπιν συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των συντεχνιών των νοσηλευτών, ενεργοποιώντας σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, για την υλοποίηση του οποίου προσφάτως εκκενώθηκαν στατικώς επικίνδυνα κτήρια με ταυτόχρονη αύξηση των κλινών στις κλινικές που στεγάζονται στα νέα ασφαλή κτήρια της Α Φάσης.

Παράλληλα, για την περαιτέρω αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου, προγραμματίζεται η λειτουργία οκτώ κλινών υποχρεωτικής νοσηλείας στην Ψυχιατρική Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού περί τα μέσα Μαΐου, καθώς και η μεταφορά περίπου δεκαπέντε χρόνιων ασθενών σε προστατευόμενο ξενώνα εκτός νοσοκομείου μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, έχει ήδη αρχίσει ο σχεδιασμός για τη Β’ και Γ’ Φάση αναβάθμισης του Νοσοκομείου και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κύριο μέλημα παραμένει η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και φροντίδας για όλους τους ασθενείς στις δομές ψυχικής υγείας.

Διαβάστε επίσης: Αθαλάσσα: Οι ψυχικά ασθενείς κοιμούνται στο πάτωμα - Τι καταγγέλλει η ΠΑΣΥΔΥ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προηγούμενο άρθρο

Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Πυκνή κίνηση λόγω της βλάβης - Δείτε εναλλακτικές διαδρομές

 30.04.2026 - 17:54
Επόμενο άρθρο

Απερρίφθη η πολιτική έφεση του Νίκου Σύκα κατά του ΔΗΣΥ - Αυτούσια η απόφαση του Εφετείου

 30.04.2026 - 18:23
ΠτΔ: Προσεγγίζουμε την Παιδεία ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου

ΠτΔ: Προσεγγίζουμε την Παιδεία ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου

Προσεγγίζουμε την Παιδεία όχι ως λογιστικές πράξεις, αλλά ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου, διεμήνυσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εγκαινιάζοντας στην Αθήνα παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσία και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα