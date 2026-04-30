Αφθώδης πυρετός: Aρνητικές οι εξετάσεις σε μολυσμένες μονάδες - Εκ νέου συνεδρίαση για σπάνιες φυλές

Σημειώνουν ότι προχωρούν οι εκτιμήσεις και θανατώσεις των ζώων στις μολυσμένες ζώνες και μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί 39.810 αιγοπρόβατα και 2.247 βοοειδή. Παράλληλα, η διαδικασία θανάτωσης των χοίρων και στα τρία χοιροστάσια έχει ολοκληρωθεί με συνολικό αριθμό 24.483 χοίρους.

Οι Κτηνιατρικές αναφέρουν επίσης ότι έγινε σήμερα με τους εκπροσώπους του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, του Τμήματος Γεωργίας και εκπροσώπου του ΤΕΠΑΚ, όπου συζητήθηκε το θέμα των ντόπιων φυλών και συγκεκριμένα των κόκκινων αγελάδων και των παχύουρων πρόβατων που βρέθηκαν θετικά στον ιό, στη Λάρνακα.

Αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα και παρατέθηκαν οι απόψεις όλων των παρευρισκόμενων.

"Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα δεδομένα και εκτιμώντας τον κίνδυνο ή το όφελος που θα προκύψει από την όποια τυχόν απόφαση τους , θα συνεδριάσουν εκ νέου για λήψη απόφασης", αναφέρεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ