Αθρόα η συμμετοχή εγκλωβισμένων στα ειδικά κέντρα στην Λευκωσία - Ηλικιωμένοι μοιράζονται τα δικά τους βιώματα

Η κ. Κάτια γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1937 στον Κορμακίτη, όπου ζει μέχρι και σήμερα. Σε κάθε εκλογική διαδικασία, Προεδρικές, Βουλευτικές και τοπικές εκλογές δηλώνει παρούσα. Θεωρεί, είπε, ότι είναι καθήκον της να το πράττει. «Πάντα ψήφιζα», πρόσθεσε.

Η κ. Γιαννούλα, 79 χρονών, είναι μία από τους τρεις μόνιμους κατοίκους στην Καρπάσια. Ήρθε και αυτή σήμερα να ψηφίσει συνοδεία του γιού της. Οι επανεγκατασταθέντες στην Καρπάσια, ανέφερε είναι καμιά δεκαριά.

Αθρόα η συμμετοχή των εγκλωβισμένων από το πρωί από τα κατεχόμενα χωριά Κορμακίτη και Καρπάσια στα ειδικά διαμορφωμένα εκλογική κέντρα στο Λύκειο Κύκκου Α στην Λευκωσία, για να ψηφίσουν. Πολλοί ήρθαν από χθες ή προχθές για να δουν τα παιδιά, τα εγγόνια τους, κι άλλους συγγενείς. Το πρώτο λεωφορείο με 29 άτομα έφτασε στο Λύκειο Κύκκου Α γύρω στις 10.30 με 29 άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, από τον Κορμακίτη. Ένα δεύτερο λεωφορείο θα φέρει κι άλλους κατοίκους του χωριού γύρω στις 2 το μεσημέρι. Κάποιοι θα επιστρέψουν με τα λεωφορεία, άλλοι με ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί στην αυλή του λυκείου και μπροστά από τα εκλογικά κέντρα πιάνουν κουβέντα, κάποιοι είχαν να συναντηθούν καιρό και ανταλλάσσουν τα νέα τους. Υποψήφιοι των επαρχιών που προέρχονται από την Μαρωνίτικη κοινότητα, όπως και οι διεκδικούντες την εκπροσώπηση της θρησκευτικής ομάδας στη Βουλή είναι εκεί.

Τέσσερα μέλη της Μαρωνίτικης κοινότητας συμμετέχουν σε διαφορετικά κόμματα σε αυτές τις Βουλευτικές εκλογές, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κοινοτάρχης Κορμακίτη, Αντώνης Σολωμού. Επανεγκατασταθέντας ο ίδιος εδώ και τρία χρόνια στο χωριό, ο κ. Σολωμού ανέφερε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι μαζί με άτομα που επέστρεψαν και μένουν εκεί τώρα, είναι περίπου 400.

Πολύ ενεργή, είπε, η Μαρωνίτικη κοινότητα στα κοινά. Όντως υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από το πρωί, παρατηρήσαμε με τον κ. Σολωμού να απαντά ότι σε όλες τις εκλογές η κοινότητά τους είναι «νούμερο ένα». Στις τοπικές εκλογές, είπε, είχαν συμμετοχή 97%. Θέλουν, πρόσθεσε, περισσότερους νέους να επανεγκατασταθούν στον Κορμακίτη και μαζί με τον εκπρόσωπό τους στη νέα Βουλή θα προχωρήσουν σε πρόταση για ένα σχέδιο κινήτρων παρόμοιο με αυτό για την διαμονή νεαρών στα ορεινά.

Πολλά νεαρά άτομα δεν είχε πάντως στα εκλογικά κέντρα, του είπαμε. «Είναι ακόμα νωρίς γι’ αυτούς», απάντησε χαμογελώντας.

Ο κ. Σολωμού έφερε το πρωί με το αυτοκίνητό του 4 άτομα και μετά το κλείσιμο των καλπών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τόσο ο ίδιος, όσο και άλλοι θα μεταφέρουν πίσω στο χωριό όσους θέλουν να μείνουν λίγο περισσότερο.

Καμία από τις τρεις ηλικιωμένες γυναίκες που μίλησαν στο ΚΥΠΕ δεν σκέφτηκαν ν’ αφήσουν τα χωριά τους, παρ’ ότι τα παιδιά τους μένουν στις ελεύθερες περιοχές. «Συνηθίσαμεν πιον» ανέφερε η κ. Κάτια που από το 2010 έμεινε χήρα, αλλά τα παιδιά της την επισκέπτονται συνέχεια. Ο Μιχάλης. ο γιος της, το τρίτο από τα πέντε παιδιά, την συνόδευε στο εκλογικό κέντρο και ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι σε δύο μήνες θα συνταξιοδοτηθεί και θα πάει με την σύζυγό του να μείνουν μόνιμα στον Κορμακίτη, κοντά στην μητέρα του.

Τι εύχεσαι γι’ αυτές τις εκλογές, ρωτήσαμε την κ. Κάτια. «Εύχομαι αυτός που ψήφισα να βγει. Όποιος θέλει ο Θεός να βγει. Ξέρω κι εγώ....» είπε χαμογελώντας. Η κ. Κάτια και ο γιος της Μιχάλης είπαν ότι πρέπει «να κρατήσουμε τον Κορμακίτη». Το κράτος πρέπει να κρατήσει το ελληνικό στοιχείο στο «βορρά», είπε ο Μιχάλης, είτε ονομάζεται Κορμακίτης, είτε Καρπασία και να πηγαίνουν οι νέοι να μένουν εκεί. «Το χωριό είναι ευπρόσδεκτο για όλους φτάνει να το θέλουν», είπε η κ. Κάτια.

Ο κ. Μισιέλης από τον Κορμακίτη ήρθε κι αυτός να ψηφίσει. Μένει τα τελευταία 26 χρόνια στο χωριό, 86 ετών σήμερα. Περνά καλά, το αρέσει πολύ «εκεί που πεθάναν η μητέρα μας, οι παπούδες μας κι εμείς τζιαμέ». Ψηφίζει κάθε φορά ανελλιπώς κι επιστρέφει, είπε.

Ο κ. Ιωσήφ και η κ. Γιαννούλα, ζευγάρι, μένουν στον Κορμακίτη και ήρθαν μόνοι τους με δικό τους μέσον να ψηφίσουν και να επιστρέψουν στο χωριό αυθημερόν. «Είμαστε επανεγκατασταθέντες και περνούμεν πολλά ωραία», είπε η κ. Γιαννούλα. Τα παιδιά τους μένουν «από δώ, αλλά τους βλέπουμε συνέχεια, έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο».

Η γηραιότερη όλων στον Κορμακίτη, η κ. Σουζάνα, έχει πέντε παιδιά, όλα μένουν «από δω». Το λέει με παράπονο κλαίγοντας αλλά τους βλέπει, την επισκέπτονται. Ψήφισε και φέτος, κι αυτή τη φορά. Είναι καθήκον της, λέει και θα το κάνει όσο ζει. Κάλεσε τους νέους να πάνε και να μείνουν στον Κορμακίτη. «Όσοι έρτουν καλό θα είναι».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ