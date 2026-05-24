Η μητέρα του κακοποιημένου τρίχρονου στα Χανιά είχε και δύο παιδάκια που πέθαναν - Τι εξετάζει η αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Politica.gr, τόσο η μητέρα όσο και ο φερόμενος πατέρας του παιδιού αντιμετωπίζουν την ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ τη Δευτέρα (25/5) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως.

Την ίδια ώρα, υπό το «μικροσκόπιο» των Αρχών φαίνεται να έχουν μπει και οι θάνατοι άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Η μητέρα, που τώρα έχει τέσσερα παιδιά, ισχυρίστηκε ότι τα προηγούμενα δύο πέθαναν κατά τον θηλασμό.

Πώς προσπάθησε να ξεγελάσει τις Αρχές

Ο άνδρας, πακιστανικής καταγωγής, φέρεται να είχε στήσει σχέδιο αποπροσανατολισμού των διωκτικών αρχών, υποστηρίζοντας πως είχε ήδη ταξιδέψει στην Αθήνα, ενώ υπήρχε ακόμη και εισιτήριο εκδομένο στο όνομά του, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα ότι είχε φύγει από την Κρήτη.



Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του. Μεθοδικά, αξιοποιώντας πληροφορίες, τηλεφωνικές επαφές και επιχειρησιακά δεδομένα, συνέχισαν την έρευνα και διαπίστωσαν ότι ο ίδιος όχι μόνο δεν είχε εγκαταλείψει το νησί, αλλά φέρεται να κρυβόταν μέσα στην πόλη των Χανίων, επιχειρώντας να κερδίσει χρόνο και να ξεγελάσει τις αρχές.

Παρά την προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει την έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να τον αιφνιδιάσουν και τελικά να τον συλλάβουν, βάζοντας τέλος στην προσπάθεια διαφυγής του.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί τη Δευτέρα το πρωί ενώπιον της Εισαγγελέως μαζί με τη μητέρα του 3χρονου παιδιού, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της, η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι Ρομά, δεν συνεργαζόταν με τις αστυνομικές αρχές, γεγονός που – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – δυσχέρανε σημαντικά την προσπάθεια των ερευνητών να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε να νοσηλεύεται σε τόσο σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Τα παιδιά φέρονται να υποστηρίζουν ότι το 3χρονο κοριτσάκι είναι αδελφάκι τους, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για εξέταση γενετικού υλικού (DNA), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά και να αποσαφηνιστεί πλήρως το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ