Η μεγάλη μάχη των exit polls: Οι αποκλίσεις που προκαλούν πολιτική συζήτηση - Φωτογραφία

ΔΗΣΥ- Η «μάχη» της πρωτιάς και η δυσκολία μέτρησης της συσπείρωσης

Ο ΔΗΣΥ καταγράφηκε από 22,5% μέχρι και 30,2%, παρουσιάζοντας μία από τις μεγαλύτερες αποκλίσεις στα μεγάλα κόμματα. Οι πιο χαμηλές εκτιμήσεις έδειχναν σημαντική φθορά, ενώ οι υψηλότερες εμφάνιζαν ισχυρή συσπείρωση της τελευταίας στιγμής. Πολιτικά, η εικόνα αυτή δείχνει πως μέρος των ψηφοφόρων του κόμματος αποφάσισε αργά ή δίσταζε να εκφραστεί στις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα μετά το κλίμα αποχής και δυσαρέσκειας που επικρατούσε.

ΑΚΕΛ - Σταθερή βάση αλλά αβεβαιότητα στην τελική δυναμική

Το ΑΚΕΛ κινήθηκε από 21% έως 27,7%, με αισθητές διαφορές ανά κανάλι. Οι αποκλίσεις φανερώνουν ότι υπήρχε αβεβαιότητα για το κατά πόσο το κόμμα μπορούσε να πλησιάσει ή και να απειλήσει την πρωτιά. Παρότι εμφανίστηκε πιο σταθερό σε σχέση με άλλα κόμματα, η διακύμανση σχετίζεται κυρίως με τη συμμετοχή των παραδοσιακών ψηφοφόρων του και την κινητοποίηση της τελευταίας στιγμής.

ΕΛΑΜ -Η μεγάλη άνοδος που όλοι έβλεπαν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να μετρήσει ακριβώς

Το ΕΛΑΜ ήταν ίσως το μοναδικό κόμμα για το οποίο όλα τα exit polls συμφωνούσαν πως κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η απόκλιση από 9,5% έως 14,8% δείχνει τη δυσκολία αποτύπωσης της πραγματικής εκλογικής του δύναμης. Πολιτικά, αυτό συνδέεται με τη λεγόμενη «κρυφή ψήφο», δηλαδή ψηφοφόρους που αποφεύγουν να δηλώσουν ανοιχτά την προτίμησή τους.

ΑΛΜΑ - Το πιο «ρευστό» κόμμα των μετρήσεων

Το ΑΛΜΑ κατέγραψε τεράστια απόκλιση, από 2,6% μέχρι και 7,5%, κάτι που αποτυπώνει απόλυτα τη ρευστότητα γύρω από το νέο πολιτικό σχήμα. Ορισμένες εταιρείες το έβλεπαν οριακά εκτός Βουλής, ενώ άλλες το κατέγραφαν με ισχυρή δυναμική εισόδου. Η απόκλιση αυτή δείχνει πως το κόμμα προσέλκυσε ετερογενή ψήφο από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, γεγονός που δυσκόλεψε τη στατιστική αποτύπωση.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Η ψήφος διαμαρτυρίας που μπέρδεψε τις δημοσκοπήσεις

Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των exit polls. Οι μετρήσεις την έδιναν:

6% – 8% στο Sigma,

5,5% – 7,5% στο ΡΙΚ,

4,4% – 7,4% στον Alpha,

4,9% – 6,9% στον ΑΝΤ1,

5,5% – 7,5% στο Omega.

Η μεγάλη απόκλιση δείχνει πως οι εταιρείες δυσκολεύτηκαν να μετρήσουν την ψήφο διαμαρτυρίας και την αντισυστημική τάση που εξέφρασε το κόμμα. Πολιτικά, φαίνεται πως άντλησε ψηφοφόρους από πολλές διαφορετικές δεξαμενές, κυρίως από απογοητευμένους πολίτες του κέντρου και πρώην ψηφοφόρους παραδοσιακών κομμάτων.

ΔΗΚΟ – Η αβεβαιότητα της μεσαίας ζώνης

Το ΔΗΚΟ κινήθηκε από 6,5% έως 10,5%, παρουσιάζοντας σημαντική απόκλιση για κόμμα με ιστορικά σταθερή παρουσία. Η εικόνα αυτή δείχνει δυσκολία πρόβλεψης της πραγματικής του αντοχής, καθώς μέρος του εκλογικού του σώματος φαίνεται να μετακινήθηκε προς νεότερα σχήματα ή επέλεξε αποχή.

Volt – Το πιο δύσκολο κόμμα στην αποτύπωση

Το Volt εμφανίστηκε από 1,6% μέχρι και 5,7%, δηλαδή από εκτός Βουλής μέχρι ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία. Η εικόνα αυτή δείχνει πόσο δύσκολο ήταν να μετρηθεί η ψήφος νέων ηλικιών και αστικών περιοχών, όπου το κόμμα παρουσιάζει μεγαλύτερη επιρροή.

ΕΔΕΚ – Η μάχη πολιτικής επιβίωσης

Η ΕΔΕΚ καταγράφηκε από 1,5% μέχρι 4,5%, γεγονός που αποτυπώνει πλήρη αβεβαιότητα για το αν μπορούσε να διατηρήσει ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία. Οι αποκλίσεις δείχνουν ότι σημαντικό μέρος της παραδοσιακής της βάσης κινήθηκε ρευστά ή παρέμεινε αναποφάσιστο μέχρι τέλους.

ΔΗΠΑ – Μεταξύ επιβίωσης και πολιτικής πίεσης

Η ΔΗΠΑ κινήθηκε από 1,1% έως 4,1%, με αρκετές εταιρείες να τη βλέπουν στα όρια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη δυσκολία μέτρησης κομμάτων που επηρεάζονται έντονα από τη χαλαρή ψήφο και τις τελευταίες μετακινήσεις ψηφοφόρων.

Οικολόγοι – Η αβεβαιότητα της μικρής κομματικής βάσης

Οι Οικολόγοι εμφανίστηκαν από 0,5% έως 3,7%, κάτι που δείχνει ότι η οικολογική ψήφος παρέμεινε εξαιρετικά δύσκολη στην πρόβλεψη. Οι εταιρείες φαίνεται πως δυσκολεύτηκαν να εκτιμήσουν εάν υπήρχε πραγματική δυναμική επιστροφής του κόμματος ή περαιτέρω συρρίκνωση.

Το πολιτικό συμπέρασμα των exit polls

Η συνολική εικόνα των exit polls δείχνει ότι οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 χαρακτηρίστηκαν από υψηλή ρευστότητα, μεγάλη ψήφο διαμαρτυρίας, αποδυνάμωση της παραδοσιακής κομματικής σταθερότητας, αλλά και έντονη αβεβαιότητα μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των εταιρειών φανερώνουν επίσης πως τα παραδοσιακά μοντέλα μέτρησης δυσκολεύονται πλέον να αποτυπώσουν νέες πολιτικές συμπεριφορές, ειδικά σε εποχές αυξημένης αποχής και κατακερματισμού του πολιτικού σκηνικού.