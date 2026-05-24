Κάλπη-«προπύργιο»: Σαρωτική πρωτιά για το ΕΛΑΜ στο Πολιτικό, το χωριό του Χρίστου Χρίστου

Η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων στο χωριό ανέδειξε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ως τον απόλυτο κυρίαρχο της εκλογικής διαδικασίας, καταγράφοντας μια σαρωτική νίκη που ξεπερνά κάθε προηγούμενο στην περιοχή και στέλνει ηχηρά πολιτικά μηνύματα.

​Συγκεκριμένα, το ΕΛΑΜ κατάφερε να συγκεντρώσει το εντυπωσιακό 40,9% των έγκυρων ψηφοδελτίων, εξασφαλίζοντας 90 ψήφους από τους συγχωριανούς του αρχηγού του. Το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτελεί απλώς μια απλή πρωτιά, αλλά μεταφράζεται σε μια θεαματική άνοδο της τάξης του +7,7% σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιδόσεις του κόμματος στη συγκεκριμένη κάλπη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει η παράταξη στην έδρα του Προέδρου της.

​Στη δεύτερη θέση, αλλά με τεράστια απόσταση, ακολουθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), ο οποίος συγκέντρωσε το 19,1% (42 ψήφους), παρουσιάζοντας παράλληλα μια κάμψη των δυνάμεών του κατά 2,5%. Το ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία περιορίστηκε στην τρίτη θέση με μονοψήφιο ποσοστό 9,5% (21 ψήφους) και μικρή πτώση 1%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 8,6% (19 ψήφους), σημειώνοντας ωστόσο μια θετική τάξη ανόδου της τάξης του 2,6%.

​Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του νεοσύστατου συνδυασμού «ΑΛΜΑ - Πολίτες για την Κύπρο», ο οποίος στο Πολιτικό «κλείδωσε» στο 5% με 11 ψήφους. Πιο κάτω βρίσκονται η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 3,6% (8 ψήφους), το Volt Κύπρου με 3,2% (7 ψήφους), καθώς και το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών με το ίδιο ποσοστό (3,2%, 7 ψήφους) αλλά με απώλειες 2,3%. Τα υπόλοιπα κόμματα και κινήματα κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά στρώματα, με τη Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ) στο 2,7%, την ΕΔΕΚ στο 1,8%, τους Ενεργούς Πολίτες-Κυνηγούς στο 0,9%, ενώ το ΔΕΚ, το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι» και το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου έλαβαν από μία ψήφο (0,5%).

​Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά της αναμέτρησης στο Πολιτικό, από τους 308 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους προσήλθαν στις κάλπες οι 224, διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής στο 71,43%, την ώρα που η αποχή ανήλθε στο 28,57% (88 ψηφοφόροι). Από τα 224 ψηφοδέλτια που ρίχθηκαν στην κάλπη, τα 220 ήταν έγκυρα (98,21%), τα 3 άκυρα (1,34%) και μόλις 1 λευκό (0,45%).

​Η κάλπη του Πολιτικού αποδεικνύει στην πράξη ότι ο παράγοντας της εντοπιότητας έπαιξε καθοριστικό ρόλο, μετατρέποντας το χωριό του Χρίστου Χρίστου σε ένα από τα πιο ισχυρά και συμπαγή προπύργια του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία.