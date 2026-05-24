Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚάλπη-«προπύργιο»: Σαρωτική πρωτιά για το ΕΛΑΜ στο Πολιτικό, το χωριό του Χρίστου Χρίστου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάλπη-«προπύργιο»: Σαρωτική πρωτιά για το ΕΛΑΜ στο Πολιτικό, το χωριό του Χρίστου Χρίστου

 24.05.2026 - 20:44
Κάλπη-«προπύργιο»: Σαρωτική πρωτιά για το ΕΛΑΜ στο Πολιτικό, το χωριό του Χρίστου Χρίστου

Μήνυμα ισχυρής στήριξης στον «δικό του άνθρωπο» έστειλε το Πολιτικό, η γενέτειρα κοινότητα του Προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστου Χρίστου.

Η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων στο χωριό ανέδειξε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ως τον απόλυτο κυρίαρχο της εκλογικής διαδικασίας, καταγράφοντας μια σαρωτική νίκη που ξεπερνά κάθε προηγούμενο στην περιοχή και στέλνει ηχηρά πολιτικά μηνύματα.

​Συγκεκριμένα, το ΕΛΑΜ κατάφερε να συγκεντρώσει το εντυπωσιακό 40,9% των έγκυρων ψηφοδελτίων, εξασφαλίζοντας 90 ψήφους από τους συγχωριανούς του αρχηγού του. Το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτελεί απλώς μια απλή πρωτιά, αλλά μεταφράζεται σε μια θεαματική άνοδο της τάξης του +7,7% σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιδόσεις του κόμματος στη συγκεκριμένη κάλπη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει η παράταξη στην έδρα του Προέδρου της.

​Στη δεύτερη θέση, αλλά με τεράστια απόσταση, ακολουθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), ο οποίος συγκέντρωσε το 19,1% (42 ψήφους), παρουσιάζοντας παράλληλα μια κάμψη των δυνάμεών του κατά 2,5%. Το ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία περιορίστηκε στην τρίτη θέση με μονοψήφιο ποσοστό 9,5% (21 ψήφους) και μικρή πτώση 1%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 8,6% (19 ψήφους), σημειώνοντας ωστόσο μια θετική τάξη ανόδου της τάξης του 2,6%.

​Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του νεοσύστατου συνδυασμού «ΑΛΜΑ - Πολίτες για την Κύπρο», ο οποίος στο Πολιτικό «κλείδωσε» στο 5% με 11 ψήφους. Πιο κάτω βρίσκονται η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 3,6% (8 ψήφους), το Volt Κύπρου με 3,2% (7 ψήφους), καθώς και το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών με το ίδιο ποσοστό (3,2%, 7 ψήφους) αλλά με απώλειες 2,3%. Τα υπόλοιπα κόμματα και κινήματα κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά στρώματα, με τη Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ) στο 2,7%, την ΕΔΕΚ στο 1,8%, τους Ενεργούς Πολίτες-Κυνηγούς στο 0,9%, ενώ το ΔΕΚ, το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι» και το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου έλαβαν από μία ψήφο (0,5%).

​Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά της αναμέτρησης στο Πολιτικό, από τους 308 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους προσήλθαν στις κάλπες οι 224, διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής στο 71,43%, την ώρα που η αποχή ανήλθε στο 28,57% (88 ψηφοφόροι). Από τα 224 ψηφοδέλτια που ρίχθηκαν στην κάλπη, τα 220 ήταν έγκυρα (98,21%), τα 3 άκυρα (1,34%) και μόλις 1 λευκό (0,45%).

​Η κάλπη του Πολιτικού αποδεικνύει στην πράξη ότι ο παράγοντας της εντοπιότητας έπαιξε καθοριστικό ρόλο, μετατρέποντας το χωριό του Χρίστου Χρίστου σε ένα από τα πιο ισχυρά και συμπαγή προπύργια του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο: Το επικό μουσικό background στις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου - Δε θα πιστεύετε ποιο τραγούδι έπαιζε
Εικόνες σοκ από την Κοφίνου: Διαλυμένα αυτοκίνητα και απίστευτο κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο εν μέσω βροχής
Στυλιάνα Αβερκίου: Έκλεψε τις εντυπώσεις στην κάλπη- Η all white εμφάνιση δίπλα στον Φειδία
Έτσι θα υπολογιστούν οι βουλευτικές έδρες κάθε κομματικού συνδυασμού - Η διαδικασία
Σοκαριστικό βίντεο: «Θερκό» τρώει μικρότερο φίδι στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου
Πέθανε ο Δήμος Παπαδόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βίντεο: Το επικό μουσικό background στις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου - Δε θα πιστεύετε ποιο τραγούδι έπαιζε

 24.05.2026 - 20:44
Επόμενο άρθρο

Πρώτη αντίδραση Χριστόφορου Τορναρίτη: «Ευχαριστώ τον Θεό που με άφησε μακριά από τον βόθρο της πολιτικής»

 24.05.2026 - 21:07
LIVE: Σαρωτική νίκη ΔΗΣΥ- Αύξηση ποσοστών σε ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ, εκτός Βουλής ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ & Οικολόγοι- Εξακομματική Βουλή έβγαλαν οι Εκλογές

LIVE: Σαρωτική νίκη ΔΗΣΥ- Αύξηση ποσοστών σε ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ, εκτός Βουλής ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ & Οικολόγοι- Εξακομματική Βουλή έβγαλαν οι Εκλογές

Η κάλπη μίλησε, η αποχή υποχώρησε στο 66,4% και το πολιτικό θρίλερ μόλις άρχισε. Με 378.150 πολίτες να δίνουν δυναμικό «παρών», ο ΔΗΣΥ κόβει πρώτος το νήμα και το ΑΚΕΛ ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ενώ η μάχη για τις 56 έδρες της νέας Βουλής ανάμεσα σε 752 υποψηφίους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σαρωτική νίκη ΔΗΣΥ- Αύξηση ποσοστών σε ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ, εκτός Βουλής ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ & Οικολόγοι- Εξακομματική Βουλή έβγαλαν οι Εκλογές

LIVE: Σαρωτική νίκη ΔΗΣΥ- Αύξηση ποσοστών σε ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ, εκτός Βουλής ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ & Οικολόγοι- Εξακομματική Βουλή έβγαλαν οι Εκλογές

  •  24.05.2026 - 13:23
Βουλευτικές Εκλογές: Ο ΔΗΣΥ άντεξε μέσω συσπείρωσης-Το ΑΚΕΛ παραμένει δεύτερη δύναμη καταγράφοντας άνοδο

Βουλευτικές Εκλογές: Ο ΔΗΣΥ άντεξε μέσω συσπείρωσης-Το ΑΚΕΛ παραμένει δεύτερη δύναμη καταγράφοντας άνοδο

  •  24.05.2026 - 20:08
Νίκος Αναστασίου διαψεύδει την παραίτησή του- Συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ

Νίκος Αναστασίου διαψεύδει την παραίτησή του- Συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ

  •  24.05.2026 - 21:18
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Οι πρώτες δηλώσεις του επικεφαλής του ΑΛΜΑ - «Θα είμαστε φωνή δικαίου»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Οι πρώτες δηλώσεις του επικεφαλής του ΑΛΜΑ - «Θα είμαστε φωνή δικαίου»

  •  24.05.2026 - 20:18
Ανέτρεψαν τα προγνωστικά οι ψηφοφόροι: Στο 66,4% η προσέλευση – «Χαστούκι» στην αποχή και άνοδος από το 2021

Ανέτρεψαν τα προγνωστικά οι ψηφοφόροι: Στο 66,4% η προσέλευση – «Χαστούκι» στην αποχή και άνοδος από το 2021

  •  24.05.2026 - 18:56
VIDEO-VOLT: Συγκινημένη on-air η Ανδρομάχη - «Πολύ κόσμος μας στήριξε και θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες»

VIDEO-VOLT: Συγκινημένη on-air η Ανδρομάχη - «Πολύ κόσμος μας στήριξε και θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες»

  •  24.05.2026 - 20:39
Κάλπη-«προπύργιο»: Σαρωτική πρωτιά για το ΕΛΑΜ στο Πολιτικό, το χωριό του Χρίστου Χρίστου

Κάλπη-«προπύργιο»: Σαρωτική πρωτιά για το ΕΛΑΜ στο Πολιτικό, το χωριό του Χρίστου Χρίστου

  •  24.05.2026 - 20:44
Εκλογικό «βατερλό»: Με πόσους ψήφους «τερμάτισε» η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

Εκλογικό «βατερλό»: Με πόσους ψήφους «τερμάτισε» η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

  •  24.05.2026 - 21:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα