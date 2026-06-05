Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου

H «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Απέτυχε η προσπάθεια αποκλεισμού της Αννίτας», γράφει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανεκλέγηκε Πρόεδρος της Βουλής με στήριξη ΔΗΚΟ και άμεσης Δημοκρατίας. Αλλού γράφει για διπλό «χαστούκι» από την Κομισιόν με διαδικασία παράβασης κατά της Κύπρου λόγω ΑΠΕ και βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι μεγαλώνει η αλυσίδα των ατόμων που νοσηλεύτηκαν λόγω μαζικής δηλητηρίασης σε γάμο.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Επανεκλογή με υψηλή αποδοχή» γράφει ότι η Αννίτα Δημητρίου εκλέγεται για δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Βουλής. Σε άλλο θέμα γράφει ότι έμειναν ακόμα ανοικτά κεφάλαια στην υπόθεση Σάντη. Αλλού αναφέρεται σε ποινή φυλάκισης 10 χρόνια και πρόστιμο 250.000 ευρώ για δοσοληψίες με κατεχόμενα, ως μέτρο κατά του αφθώδους πυρετού.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Προσωπική νίκη της Αννίτας» γράφει ότι οι τέσσερις της «Άμεσης Δημοκρατίας» και ο Φειδίας έγειραν την πλάστιγγα για την Προεδρία της Βουλής. Αλλού αναφέρει ότι ξανά σε ανάκριση πάνε Δρουσιώτης – Σάντη για το κατά πόσο έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι τρέχει η Κυβέρνηση και γκρινιάζουν οι συντεχνίες για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

H «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα «Το ΑΚΕΛ απέναντι στα παζαρέματα, σταθερά με την κοινωνία», αναφέρεται σε καθαρή στάση ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής και σε σύμπλευση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ, ενώ όπως αναφέρει έγιναν «αποκαλυπτήρια» για την Άμεση Δημοκρατία. Αλλού γράφει ότι με τη συνοδεία της Αστυνομίας προχωρούν οι θανατώσεις ζώων, ενώ υπάρχει αγωνία για το χαλλούμι ΠΟΠ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, εκφράζοντας αντίθεση στην εξυπηρέτηση συμφερόντων του κεφαλαίου σε βάρος του οικοσυστήματος.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η Βουλή αναδεικνύει ξανά την Α. Δημητρίου» γράφει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ που επανεκλέγηκε στην Προεδρία της Βουλής δεσμεύεται για διαφάνεια και στενότερους δεσμούς με την κοινωνία. Αλλού γράφει ότι νέα τηλεφωνική απάτη με PayPal έχει ως στόχο την Κύπρο. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Κυβέρνηση αυξάνει τα πρόστιμα για πρόληψη του αφθώδους πυρετού, ενώ συνεχίζονται οι σφαγές ζώων.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ακροδεξιό τόξο: Ασύμμετρη απειλή για την Κύπρο» για κινδύνους για την Κύπρο από τις βρετανικές βάσεις και τις πολεμικές επιδρομές. Σε άλλο θέμα χαρακτηρίζει την επανεκλογή Α. Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής καρπό πάρε-δώσε σε «παρασυναγωγές». Αλλού γράφει ότι 1 στους 3 συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Κυπριακό Ποντίκι», γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «52 χρόνια σιωπής έσπασαν στο Ευρωκοινοβούλιο δικαιώνοντας τις κακοποιημένες γυναίκες της εισβολής» ότι ύστερα από πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά καλείται η Τουρκία να αποζημιώσει τα θύματα. Αλλού αναφέρεται σε δημοσκόπηση στην Ελλάδα που φέρει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 25,6% και δεύτερη την ΕΛΑΣ με 13%. Σε άλλο θέμα προβάλλει αφιέρωμα στο κατεχόμενο Συριανοχώρι Μόρφου μισό αιώνα μετά την τουρκική εισβολή.