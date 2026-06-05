Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου

 05.06.2026 - 08:20
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου

Η επανεκλογή της Προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής και οι διεργασίες που προηγήθηκαν κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου της Παρασκευής. Άλλα θέματα που προβάλλονται πρωτοσέλιδα είναι η αυστηροποίηση των μέτρων για πρόληψη του αφθώδους πυρετού, τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση Σάντη, η μαζική δηλητηρίαση σε γάμο, οι ανησυχίες για την Κύπρο από τις βρετανικές βάσεις και τις πολεμικές επιδρομές και η πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβούλιο για τις κακοποιημένες γυναίκες της τουρκικής εισβολής.

H «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Απέτυχε η προσπάθεια αποκλεισμού της Αννίτας», γράφει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανεκλέγηκε Πρόεδρος της Βουλής με στήριξη ΔΗΚΟ και άμεσης Δημοκρατίας. Αλλού γράφει για διπλό «χαστούκι» από την Κομισιόν με διαδικασία παράβασης κατά της Κύπρου λόγω ΑΠΕ και βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι μεγαλώνει η αλυσίδα των ατόμων που νοσηλεύτηκαν λόγω μαζικής δηλητηρίασης σε γάμο.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Επανεκλογή με υψηλή αποδοχή» γράφει ότι η Αννίτα Δημητρίου εκλέγεται για δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Βουλής. Σε άλλο θέμα γράφει ότι έμειναν ακόμα ανοικτά κεφάλαια στην υπόθεση Σάντη. Αλλού αναφέρεται σε ποινή φυλάκισης 10 χρόνια και πρόστιμο 250.000 ευρώ για δοσοληψίες με κατεχόμενα, ως μέτρο κατά του αφθώδους πυρετού.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Προσωπική νίκη της Αννίτας» γράφει ότι οι τέσσερις της «Άμεσης Δημοκρατίας» και ο Φειδίας έγειραν την πλάστιγγα για την Προεδρία της Βουλής. Αλλού αναφέρει ότι ξανά σε ανάκριση πάνε Δρουσιώτης – Σάντη για το κατά πόσο έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι τρέχει η Κυβέρνηση και γκρινιάζουν οι συντεχνίες για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

H «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα «Το ΑΚΕΛ απέναντι στα παζαρέματα, σταθερά με την κοινωνία», αναφέρεται σε καθαρή στάση ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής και σε σύμπλευση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ, ενώ όπως αναφέρει έγιναν «αποκαλυπτήρια» για την Άμεση Δημοκρατία. Αλλού γράφει ότι με τη συνοδεία της Αστυνομίας προχωρούν οι θανατώσεις ζώων, ενώ υπάρχει αγωνία για το χαλλούμι ΠΟΠ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, εκφράζοντας αντίθεση στην εξυπηρέτηση συμφερόντων του κεφαλαίου σε βάρος του οικοσυστήματος.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η Βουλή αναδεικνύει ξανά την Α. Δημητρίου» γράφει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ που επανεκλέγηκε στην Προεδρία της Βουλής  δεσμεύεται για διαφάνεια και στενότερους δεσμούς με την κοινωνία. Αλλού γράφει ότι νέα τηλεφωνική απάτη με PayPal έχει ως στόχο την Κύπρο. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Κυβέρνηση αυξάνει τα πρόστιμα για πρόληψη του αφθώδους πυρετού, ενώ συνεχίζονται οι σφαγές ζώων.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ακροδεξιό τόξο: Ασύμμετρη απειλή για την Κύπρο» για κινδύνους για την Κύπρο από τις βρετανικές βάσεις και τις πολεμικές επιδρομές. Σε άλλο θέμα χαρακτηρίζει την επανεκλογή Α. Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής καρπό πάρε-δώσε σε «παρασυναγωγές». Αλλού γράφει ότι 1 στους 3 συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Κυπριακό Ποντίκι», γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «52 χρόνια σιωπής έσπασαν στο Ευρωκοινοβούλιο δικαιώνοντας τις κακοποιημένες γυναίκες της εισβολής» ότι ύστερα από πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά καλείται η Τουρκία να αποζημιώσει τα θύματα. Αλλού αναφέρεται σε δημοσκόπηση στην Ελλάδα που φέρει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 25,6% και δεύτερη την ΕΛΑΣ με 13%. Σε άλλο θέμα προβάλλει αφιέρωμα στο κατεχόμενο Συριανοχώρι Μόρφου μισό αιώνα μετά την τουρκική εισβολή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το boho beach bar στον Πρωταρά με τη συγκλονιστική θέα - Ζωντανή μουσική και μενού που θα σε συναρπάσει
Σοβαρή καταγγελία Φουρλά: Τη βίασαν οι Τούρκοι το 1974 και της κάνει έξωση η τράπεζα
Σοκ: Νεκρός γνωστός ηθοποιός - Τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του - Δείτε φωτογραφία
Υπόθεση «Σάντυ»: Μίλησαν όλοι εκτός από την «ΚΚ» – Αναπάντητα ερωτήματα και αναμονή για εξελίξεις στις νέες έρευνες
Νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια: Ποια προϊόντα πήραν «φωτιά» τον Μάιο - Νέα προειδοποίηση από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών
Πέρασαν χειροπέδες και σε τρίτο πρόσωπο για τον εμπρησμό σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λεμεσό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τι αποκαλύπτει η νέα μπλε κουκκίδα που εμφανίζεται στο κινητό σας - Δε θα το πιστεύετε

 05.06.2026 - 08:00
Επόμενο άρθρο

Σοκ: Νεκρός γνωστός ηθοποιός - Τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του - Δείτε φωτογραφία

 05.06.2026 - 08:27
Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική πολιτική επιτυχία. Η πρώτη μεγάλη κοινοβουλευτική αναμέτρηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, λειτούργησε ως ένα άτυπο τεστ συμμαχιών, ισορροπιών και πολιτικών προθέσεων, αποκαλύπτοντας από πολύ νωρίς τις δυναμικές που διαμορφώνονται στο νέο πολιτικό σκηνικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

  •  05.06.2026 - 06:23
Υπόθεση «Σάντυ»: Μίλησαν όλοι εκτός από την «ΚΚ» – Αναπάντητα ερωτήματα και αναμονή για εξελίξεις στις νέες έρευνες

Υπόθεση «Σάντυ»: Μίλησαν όλοι εκτός από την «ΚΚ» – Αναπάντητα ερωτήματα και αναμονή για εξελίξεις στις νέες έρευνες

  •  05.06.2026 - 06:27
ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

  •  05.06.2026 - 07:41
Διαψεύδει ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Δεν έχω γυρίσει κανένα βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου»

Διαψεύδει ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Δεν έχω γυρίσει κανένα βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου»

  •  05.06.2026 - 08:29
VIDEO: Θρίλερ με τη μαζική δηλητηρίαση σε γάμο – Ψάχνουν το μικρόβιο - Εξετάζουν και δεύτερο περιστατικό με το ίδιο catering

VIDEO: Θρίλερ με τη μαζική δηλητηρίαση σε γάμο – Ψάχνουν το μικρόβιο - Εξετάζουν και δεύτερο περιστατικό με το ίδιο catering

  •  05.06.2026 - 08:51
Σοβαρό τροχαίο: Οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη Λευκωσία - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος - Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο: Οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη Λευκωσία - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος - Δείτε βίντεο

  •  05.06.2026 - 08:27
Μεγάλη ταλαιπωρία: Κλείνει δρόμος εντελώς για μία εβδομάδα – Αποκλεισμένη η πρόσβαση από την πόλη σε χωριό

Μεγάλη ταλαιπωρία: Κλείνει δρόμος εντελώς για μία εβδομάδα – Αποκλεισμένη η πρόσβαση από την πόλη σε χωριό

  •  05.06.2026 - 08:55
Το boho beach bar στον Πρωταρά με τη συγκλονιστική θέα - Ζωντανή μουσική και μενού που θα σε συναρπάσει

Το boho beach bar στον Πρωταρά με τη συγκλονιστική θέα - Ζωντανή μουσική και μενού που θα σε συναρπάσει

  •  05.06.2026 - 09:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα