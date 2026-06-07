Κωνσταντίνος Ιωάννου: Σταθερή η προσήλωση για λύση και επανένωση της Κύπρου

«Πενήντα δύο χρόνια μετά τα γεγονότα του 1974, οι συνέπειες της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής εξακολουθούν να πληγώνουν τον τόπο και τον λαό μας. Οι κατεχόμενες πόλεις και κοινότητές μας, ανάμεσά τους και η Μια Μηλιά, υπενθυμίζουν καθημερινά την ιστορική ευθύνη που έχουμε να διαφυλάξουμε τη μνήμη, να διεκδικήσουμε τη δικαίωση και να κρατήσουμε ζωντανή την προοπτική της επιστροφής», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών.

«Τιμώντας σήμερα τους ήρωές μας, δεν αναλογιζόμαστε μόνο το παρελθόν. Αναλογιζόμαστε και το χρέος μας απέναντι σε όσους θυσιάστηκαν, απέναντι στις επόμενες γενιές Κυπρίων και απέναντι στην ίδια την πατρίδα μας. Ένα χρέος που μας καλεί να συνεχίσουμε με επιμονή, υπευθυνότητα και συνέπεια την προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής, για απελευθέρωση και επανένωση της χώρας μας», τόνισε.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε, ακόμη, ότι «σε μια περίοδο, κατά την οποία καταβάλλονται νέες προσπάθειες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), με στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, η δική μας πλευρά παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον στόχο της επίτευξης μιας συνολικής, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, με σεβασμό στις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ενθαρρυμένος από την προσήλωση του Γενικού Γραμματέα (ΓΓ) των ΗΕ στην προσπάθεια για επίτευξη λύσης και θα αξιοποιήσει τη νέα πρωτοβουλία, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζει τις δυσκολίες και τα προβλήματα», ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών.

«Η δική μας πλευρά αποδεικνύει έμπρακτα την πολιτική της βούληση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Εξάλλου, είναι χάρη και στις δικές μας πρωτοβουλίες που υπήρξε ανακίνηση του ενδιαφέροντος των ΗΕ και της ΕΕ για το Κυπριακό, μετά από το επταετές τέλμα, όπως ο ίδιος ο ΓΓ ανέφερε δημοσίως», επεσήμανε ο κ. Ιωάννου. «Εργαζόμαστε με σοβαρότητα και συνέπεια, και με διεκδικητικό ρεαλισμό, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την πρόοδο προς μια λύση που θα διασφαλίζει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της πατρίδας μας το δικαίωμα να ζουν και να δημιουργούν σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας», πρόσθεσε.

«Αυτός θα είναι ο σπουδαιότερος φόρος τιμής προς τους ήρωες της Μιας Μηλιάς και προς όλους τους πεσόντες και αγνοουμένους μας: να συνεχίσουμε με προσήλωση και αποφασιστικότητα την προσπάθεια για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας», υπογράμμισε.

«Όραμά μας είναι μια Κύπρος απαλλαγμένη από την κατοχή, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης», είπε, σημειώνοντας ότι «αυτή είναι η παρακαταθήκη που μας άφησαν οι ήρωές μας, αυτή είναι η ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στη μνήμη τους».