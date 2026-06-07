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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στο Παγκύπριο σκόρπισε ο θάνατος της αγωνίστριας της ΕΟΚΑ Κατερίνας Πέπη - Φωτογραφία

 07.06.2026 - 15:35
Θλίψη στο Παγκύπριο σκόρπισε ο θάνατος της αγωνίστριας της ΕΟΚΑ Κατερίνας Πέπη - Φωτογραφία

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Κατερίνας Πέπη, αγωνίστριας της ΕΟΚΑ κατά την περίοδο 1955-1959, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η εκλιπούσα καταγόταν από την Καλογραία της επαρχίας Κερύνειας και διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Λευκωσία. Η ζωή της ήταν συνδεδεμένη με τους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς και αγωνιστικότητας.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 4:00 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3:30 μ.μ.

Η Κατερίνα Πέπη αφήνει πίσω τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιπούς συγγενείς της, οι οποίοι αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση την πολυαγαπημένη τους μητέρα και γιαγιά.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνουν εισφορές προς τον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου.

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