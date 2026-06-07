Θλίψη στο Παγκύπριο σκόρπισε ο θάνατος της αγωνίστριας της ΕΟΚΑ Κατερίνας Πέπη - Φωτογραφία

Η εκλιπούσα καταγόταν από την Καλογραία της επαρχίας Κερύνειας και διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Λευκωσία. Η ζωή της ήταν συνδεδεμένη με τους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς και αγωνιστικότητας.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 4:00 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3:30 μ.μ.

Η Κατερίνα Πέπη αφήνει πίσω τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιπούς συγγενείς της, οι οποίοι αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση την πολυαγαπημένη τους μητέρα και γιαγιά.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνουν εισφορές προς τον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου.