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ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Ο απρόσμενος παράγοντας που μπορεί να την φέρει ένα χρόνο νωρίτερα – Τι έδειξε μελέτη

 09.06.2026 - 23:58
Εμμηνόπαυση: Ο απρόσμενος παράγοντας που μπορεί να την φέρει ένα χρόνο νωρίτερα – Τι έδειξε μελέτη

Παρότι η εμμηνόπαυση καταλαμβάνει περισσότερο από το ένα τρίτο της ζωής μιας γυναίκας -κατά μέσο όρο, ορισμένες γυναίκες εισέρχονται σε αυτήν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Σε αυτή την περίπτωση, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη έκθεση στα συμπτώματα και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων υγείας. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Menopause αναδεικνύει ένα τέτοιο πρόβλημα που αφορά την τεκνοποίηση.

Συγκεκριμένα, η υπογονιμότητα ενδέχεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πρώιμη εμμηνόπαυση. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αναδεικνύουν μια ακόμη πτυχή των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της υπογονιμότητας στην υγεία των γυναικών.

Η υπογονιμότητα επηρεάζει περίπου έναν στους έξι ανθρώπους παγκοσμίως και έχει ήδη συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά καρδιαγγειακών νοσημάτων και ορισμένων μορφών καρκίνου. Τα αίτιά της είναι πολυπαραγοντικά και περιλαμβάνουν γενετικούς, ορμονικούς, ενδομήτριους και περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής.

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές παρακολούθησαν σχεδόν 700 γυναίκες, εκ των οποίων περίπου οι μισές είχαν διαγνωστεί με πρωτοπαθή υπογονιμότητα. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι όσες είχαν ιστορικό πρωτοπαθούς υπογονιμότητας εισήλθαν στη φυσική εμμηνόπαυση κατά μέσο όρο ένα έτος νωρίτερα σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς αντίστοιχο ιστορικό. Αντίστοιχα, οι γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα ή ιστορικό ενδομητρίωσης εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο πρώιμης εμμηνόπαυσης, δηλαδή πριν από την ηλικία των 45 ετών.

Αντίθετα, οι ερευνητές δεν εντόπισαν συσχέτιση μεταξύ υπογονιμότητας και πρόωρης εμμηνόπαυσης, η οποία ορίζεται ως η διακοπή της έμμηνης ρύσης πριν από τα 40 έτη.

Γιατί η πρώιμη εμμηνόπαυση ανησυχεί τους ειδικούς

Η πρώιμη και η πρόωρη εμμηνόπαυση έχουν συνδεθεί με σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία, όπως αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, οστεοπόρωσης και νευρογνωστικών διαταραχών. Μεταξύ των γνωστών παραγόντων κινδύνου περιλαμβάνονται το κάπνισμα, ο χαμηλός δείκτης μάζας σώματος, η ατεκνία και η πρώιμη εμφάνιση της εμμήνου ρύσεως. Αντίθετα, μεγαλύτερος αριθμός κυήσεων και η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών έχουν συσχετιστεί με καθυστερημένη έναρξη της εμμηνόπαυσης.

Η σημασία της έγκαιρης παρακολούθησης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι γυναίκες με διάγνωση πρωτοπαθούς υπογονιμότητας θα μπορούσαν να ωφεληθούν από πιο στενή ιατρική παρακολούθηση και συμβουλευτική, ιδιαίτερα εάν παρατηρήσουν αλλαγές ή διακοπή του εμμηνορρυσιακού κύκλου.

«Η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι γυναίκες με πρωτοπαθή υπογονιμότητα, και ιδιαίτερα εκείνες με ανεξήγητη υπογονιμότητα ή ιστορικό ενδομητρίωσης, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πρώιμης εμμηνόπαυσης. Δεδομένου ότι η πρώιμη εμμηνόπαυση συνδέεται με δυσμενείς μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία, οι γυναίκες αυτές θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ενημέρωση και συμβουλευτική σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Αυτό θα τους επιτρέψει να παρακολουθούν έγκαιρα τυχόν σημάδια πρώιμης εμμηνόπαυσης και να αναζητούν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, όταν αυτή ενδείκνυται», δήλωσε η Δρ Stephanie Faubion, ιατρική διευθύντρια της The Menopause Society.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

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