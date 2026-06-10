Εξασθενεί η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν – Για παρατεταμένη κρίση προετοιμάζονται οι Κυβερνήσεις

Οι πόλεμοι τελειώνουν όταν η δομική ζημιά που προκαλούν στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα σταματήσει να επηρεάζει τις τιμές, τα συμβόλαια, τους ισολογισμούς και την πολιτική νομιμότητα.

Με βάση αυτό το μέτρο, ο αντίκτυπος του Πολέμου του Κόλπου του 1990, για παράδειγμα, διήρκεσε δεκαετίες. Η παραγωγή αργού πετρελαίου στο Ιράκ δεν ανέκαμψε στα προπολεμικά επίπεδα παρά μόνο μια δεκαετία μετά τη σύγκρουση, ενώ το ιρακινό κράτος συνέχισε να καταβάλλει τα 52,4 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στο Κουβέιτ μέχρι το 2022, τα οποία έχουν οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ομοίως, το σοκ του πολέμου στην Ουκρανία μπορεί να ήταν στο πιο αισθητό του το 2022, αλλά εξακολουθεί να επηρεάζει τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο και θα το κάνει ακόμη και μετά το τέλος του.

Ο πόλεμος στο Ιράν μόλις άρχισε να αποδίδει το τίμημά του – κόστος που θα πληρωθεί, όπως πάντα, από έθνη που δεν είχαν κανένα ρόλο στην έναρξη της σύγκρουσης.

Η Ευρώπη παρακολουθεί την οικονομική της ανάκαμψη να εξασθενεί στο βάθος

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν στα ύψη, η Ευρώπη προετοιμάστηκε για ένα έντονο, σύντομο οικονομικό σοκ. Πάνω από τρεις μήνες αργότερα, η περιοχή εγκαθίσταται σε μια περίοδο υψηλότερων τιμών και ασθενέστερης ανάπτυξης που θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο.

Για την Ευρώπη, η ανάκαμψη από το τελευταίο ενεργειακό σοκ πριν από λίγα χρόνια έχει ανακοπεί στα αρχικά της στάδια. Η οικονομική ύφεση προβλέπεται τώρα ότι θα διαρκέσει και το επόμενο έτος, καθώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας απορροφά χρήματα από τους δημόσιους προϋπολογισμούς, απομυζώντας τις επενδύσεις για πιο παραγωγικές χρήσεις. Οι καταναλωτές θα είναι ολοένα και πιο ανήσυχοι για τις δαπάνες.

Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης δεν θα σταματήσει στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Θα εξαπλωθεί σε διάφορους τομείς και θα διαρκέσει χρόνια

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 απέκοψε την Ευρώπη από μια κρίσιμη πηγή φυσικού αερίου και ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε σε διψήφια ποσοστά. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντέδρασαν αυξάνοντας επιθετικά τα επιτόκια για να εμποδίσουν την αύξηση των τιμών, αλλά αυτό περιόρισε επίσης απότομα την οικονομία.

Η ανησυχία σήμερα είναι ένα πιο ανεπαίσθητο, αλλά εξακολουθεί να είναι δυσμενές, οικονομικό πλήγμα: αισθητά υψηλότερος πληθωρισμός και επιτόκια τουλάχιστον μέχρι το επόμενο έτος.

«Ένα βραχυπρόθεσμο σοκ παρατείνεται στο χρόνο», δήλωσε ο Μαριάνο Σένα, ανώτερος Ευρωπαίος οικονομολόγος στην Barclays, όπως αναφέρουν οι New York Times. Όσο περισσότερο συνεχίζεται η διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού από τον Περσικό Κόλπο, τόσο χειρότερες γίνονται οι επιπτώσεις, πρόσθεσε.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αρχικά, μετά την επίθεση των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων στο Ιράν, και την απάντηση του Ιράν κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ, η προσδοκία ήταν για αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν αντίκτυπο σε σχήμα V, με μια μεγάλη αλλά σύντομη πτώση της ανάπτυξης και μια ισχυρή ανάκαμψη, δήλωσε ο κ. Cena.

Τώρα, είναι περισσότερο σε σχήμα U, όπου η οικονομία είναι ασθενέστερη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η ανάκαμψη είναι πιο αργή. Η Barclays πρόσφατα μείωσε στο μισό την πρόβλεψή της για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη φέτος στο 0,7%, με μια μικρή αύξηση στο 0,9% το επόμενο έτος.

Πριν από τον πόλεμο, η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διακήρυξε ότι τα επιτόκια και ο πληθωρισμός, και τα δύο στο 2%, βρίσκονταν σε «καλή κατάσταση».

Οι επενδυτές δεν περίμεναν ότι τα επιτόκια θα άλλαζαν όλο το χρόνο, έδειξαν οι χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τώρα, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας και ξανά αργότερα μέσα στο έτος. Οι αγορές σηματοδοτούν ότι μέχρι την επόμενη άνοιξη, τα επιτόκια θα είναι σχεδόν τρία τέταρτα της μονάδας υψηλότερα από ό,τι είναι τώρα.

Το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών, μιας κρίσιμης πλωτής οδού για την εξαγωγή ενέργειας, λιπασμάτων και άλλων βασικών προϊόντων, έχει οδηγήσει σε ταχεία αύξηση του πληθωρισμού.

Ο μέσος ρυθμός στις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ ήταν 3,2% τον Μάιο, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν 1,9% τον Φεβρουάριο, πριν από τον πόλεμο, λίγο κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ενεργειακό σοκ και το 2027

«Ο αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ αναμένεται να επεκταθεί και το 2027», δήλωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς προέβλεψε ότι η οικονομική ανάπτυξη του χρόνου θα επιστρέψει μόνο σε ένα «μέτριο» 1,4% και ο πληθωρισμός στο 2,4%.

Ακόμα κι αν οι τιμές της ενέργειας έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους αυτό το τρίμηνο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα είναι σημαντικά πάνω από 2% για το μεγαλύτερο μέρος του επόμενου έτους, υψηλότερος από ό,τι είχε προβλέψει πριν από περίπου δύο μήνες.

Παρά τις διακοπές εφοδιασμού, η Ευρώπη δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει ελλείψεις σε αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αεριωθούμενων. Αντίθετα, η περιοχή πληρώνει πολύ περισσότερα γι’ αυτά. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανήσει επιπλέον 42 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 49 δισεκατομμύρια δολάρια) για ενέργεια – περίπου τα μισά μόνο για φυσικό αέριο. Ανησυχώντας για το κόστος των λιπασμάτων, οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ένα περιφερειακό σχέδιο για την υποστήριξη των αγροτών.

Καθώς το κόστος αυξάνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών, έχει υποχωρήσει σε αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες και έχει δώσει στις κυβερνήσεις-μέλη κάποια ευελιξία ώστε να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα σε μέτρα που «μειώνουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα».

Ωστόσο, η οικονομική επιβράδυνση θα είναι δύσκολο να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Οι δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά το 2022 και θα μπορούσαν να μειωθούν επειδή ο πληθωρισμός αρχίζει να ξεπερνά την αύξηση των μισθών, πιέζοντας τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Και η έρευνα δείχνει ότι οι καταναλωτές, που βιώνουν το δεύτερο σοκ τιμών μέσα σε πέντε χρόνια, είναι πιο ευαίσθητοι και φοβούνται τον στασιμοπληθωρισμό, ένα οδυνηρό μείγμα υψηλών τιμών και στασιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι κυβερνήσεις «προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη κρίση»

Μέρος του προβλήματος είναι ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι απίθανο να μειώσει γρήγορα τις τιμές, λένε οι οικονομολόγοι. Οι προμήθειες θα παραμείνουν περιορισμένες επειδή θα χρειαστεί χρόνος για να επανεκκινηθεί η παραγωγή που έχει επιβραδυνθεί ή σταματήσει από τον πόλεμο, και μέρος της χαμένης παραγωγής θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να αναπληρωθεί. Αυτό θα διατηρήσει τις τιμές υψηλές, ειδικά καθώς πολλές χώρες επιδιώκουν να δημιουργήσουν αποθέματα, δήλωσε ο κ. Cena της Barclays.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα επιβραδυνθούν μόνο μέτρια κατά το επόμενο έτος.

Το οικονομικό σοκ του πολέμου στο Ιράν θα πλήξει τον κόσμο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, διαπραγματεύονται περίπου στα 90 δολάρια το βαρέλι για το τέλος του τρέχοντος έτους και στα 80 δολάρια το βαρέλι στο τέλος του επόμενου έτους. Πριν από τον πόλεμο, οι τιμές ήταν περίπου 70 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του φυσικού αερίου ακολουθούν παρόμοια πορεία.

Αυτές οι τιμές «είναι υψηλές, αλλά όχι ακραίες», δήλωσε ο Άλφρεντ Άρνμποργκ, αναλυτής στο Think Tank Europa στην Κοπεγχάγη. Παρόλα αυτά, θα «επηρεάσουν οικονομίες που είναι καθαροί εισαγωγείς».

Οι κυβερνήσεις «προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη κρίση», δήλωσε ο κ. Άρνμποργκ. Ορισμένες επεκτείνουν τα μέτρα ανακούφισης, όπως οι μειώσεις φόρων στα καύσιμα, προς τα μέσα του έτους.

Σε γενικές γραμμές, οι αξιωματούχοι ετοιμάζονται να συνεχίσουν να πληρώνουν για μέτρα ανακούφισης και άλλα κόστη που δημιουργούνται από τις υψηλότερες τιμές. Σημείωσε, για παράδειγμα, ότι η Πορτογαλία και η Πολωνία σχεδιάζουν νέους απροσδόκητους φόρους στις εταιρείες ενέργειας. «Δεν θα εφαρμόζατε φόρο επί των απροσδόκητων εσόδων αν περιμένατε ότι αυτό θα τελείωνε αύριο», είπε ο κ. Άρνμποργκ.

Πηγή: in.gr