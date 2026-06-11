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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε η Ειρήνη Αγαθοκλέους: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 11.06.2026 - 08:30
Πέθανε η Ειρήνη Αγαθοκλέους: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς και φίλους η είδηση του θανάτου της Ειρήνης Αγαθοκλέους από Έγκωμη και κάτοικο Αγίας Βαρβάρας που απεβίωσε στις 10 Ιουνίου σε ηλίκία 71 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ώρα 17:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 16:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίας Βαρβάρας

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας.

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Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής και ο διορισμός των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα θεωρούνται διαδικασίες με λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας, όταν τα κόμματα θα κληθούν να καταλήξουν στην κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε μια διαδικασία που συνοδεύεται από έντονες διαβουλεύσεις, πολιτικά παζάρια και παρασκηνιακές επαφές.

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