Πέθανε η Ειρήνη Αγαθοκλέους: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ώρα 17:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 16:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίας Βαρβάρας



Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας.