Έκτη νίκη για την ομάδα της Toyota στις 24 Ώρες του Le Mans

Η 94η διοργάνωση του θρυλικού γαλλικού αγώνα, που αποτελεί τον τρίτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής FIA WEC 2026, προσέφερε μοναδικό θέαμα στους 350.105 θεατές που βρέθηκαν στην πίστα και είδαν την Toyota να πανηγυρίζει την έκτη συνολικά νίκη της στο Le Mans.

Οι Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, οδηγώντας το Toyota GR010 HYBRID με τον αριθμό 7 στην κορυφή μετά από 381 εξαντλητικούς γύρους. Το πλήρωμα άντεξε την πίεση μέχρι το τέλος και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά μόλις 10,913 δευτερολέπτων από το δεύτερο. Για τους Conway και Kobayashi ήταν η δεύτερη νίκη τους στο Le Mans μετά το 2021, ενώ για τον Nyck de Vries ήταν η πρώτη συνολική επικράτηση στον πιο διάσημο αγώνα αντοχής του κόσμου. Η επιτυχία της Toyota έγινε ακόμη μεγαλύτερη χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση και του δεύτερου αυτοκινήτου της ομάδας. Οι Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τρίτη θέση με το Toyota GR010 HYBRID με αριθμό 8, μόλις 20,417 δευτερόλεπτα πίσω από τους νικητές, χαρίζοντας στην ιαπωνική ομάδα ένα πολύτιμο διπλό βάθρο.

Η εξέλιξη του αγώνα μόνο εύκολη δεν ήταν για την Toyota. Παρά τις μέτριες θέσεις εκκίνησης μετά από μια απογοητευτική διαδικασία Hyperpole, η ομάδα επέλεξε μια επιθετική στρατηγική με πρόωρους ανεφοδιασμούς, εκμεταλλευόμενη τον καθαρό αέρα στην πίστα για να κερδίσει πολύτιμο χρόνο. Ωστόσο, το αυτοκίνητο με τον αριθμό 7 αντιμετώπισε νωρίς κλατάρισμα, ενώ το Νο 8 είχε έξοδο από την πίστα, ποινή διέλευσης από τα pits και τεχνικό πρόβλημα στα φρένα.

Ένα αυτοκίνητο ασφαλείας περίπου έξι ώρες πριν από το τέλος έφερε ξανά τα πληρώματα κοντά και δημιούργησε μια θεαματική μάχη τεσσάρων αυτοκινήτων για τη νίκη. Με τρεις ώρες να απομένουν, οι Brendon Hartley και Nyck de Vries πραγματοποίησαν εντυπωσιακά προσπεράσματα που έφεραν προσωρινά την Toyota στις δύο πρώτες θέσεις. Τελικά, ο Kamui Kobayashi διατήρησε την ψυχραιμία του κάτω από την πίεση και οδήγησε το Toyota GR010 HYBRID Νο 7 στη νίκη, χαρίζοντας στην Toyota Racing έναν ακόμη θρίαμβο στο Le Mans και σημαντικό προβάδισμα τόσο στο πρωτάθλημα κατασκευαστών όσο και στη μάχη των οδηγών.

Τελική κατάταξη Le Mans 24 Hours

1st #7 TOYOTA RACING 381 laps

2nd #20 BMW M Team WRT +10.913secs

3rd #8 TOYOTA RACING +20.417secs

4th #12 Cadillac Hertz Team +32.381secs

5th #51 Ferrari AF Corse +2mins 22.423secs

6th #35 Alpine Endurance +2mins 30.205secs