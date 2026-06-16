Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου στην Κύπρο - Βίντεο σοκ: Το ίδιο κουτί για σκουπίδια και διανομή φαγητού;

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε από πολίτη στη σελίδα "Που πήγαμε", καταγράφεται ένα κουτί delivery γεμάτο με σκουπίδια και διάφορα αντικείμενα, προκαλώντας έντονα σχόλια και αντιδράσεις. Μάλιστα, το βίντεο συνοδεύεται από τη φράση «Το πρωί σκουπιδιάρικο και τη νύχτα delivery», αποτυπώνοντας τον προβληματισμό που εκφράζουν αρκετοί καταναλωτές.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά καταγγελιών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι ανεξάρτητοι διανομείς φέρονται να χρησιμοποιούν τα κουτιά μεταφοράς φαγητού και για προσωπικούς σκοπούς, όπως αποθήκευση ρούχων, προσωπικών αντικειμένων ή άλλων υλικών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν επισημάνει σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία υπηρεσιών διανομής φαγητού μέσω διαδικτυακών πλατφορμών στην Κύπρο. Όπως αναφέρουν, έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες που αφορούν την καθαριότητα και την κατάσταση των κιβωτίων μεταφοράς τροφίμων που χρησιμοποιούν οι διανομείς, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία τόσο για την ασφάλεια των τροφίμων όσο και για την εικόνα των επιχειρήσεων.

Δείτε το βίντεο: