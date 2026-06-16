Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΟι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου στην Κύπρο - Βίντεο σοκ: Το ίδιο κουτί για σκουπίδια και διανομή φαγητού;
ΠΑΡΑ-THEMA

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου στην Κύπρο - Βίντεο σοκ: Το ίδιο κουτί για σκουπίδια και διανομή φαγητού;

 16.06.2026 - 10:27
Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου στην Κύπρο - Βίντεο σοκ: Το ίδιο κουτί για σκουπίδια και διανομή φαγητού;

Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες γύρω από την κατάσταση και τη χρήση των κουτιών μεταφοράς φαγητού από διανομείς.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε από πολίτη στη σελίδα "Που πήγαμε", καταγράφεται ένα κουτί delivery γεμάτο με σκουπίδια και διάφορα αντικείμενα, προκαλώντας έντονα σχόλια και αντιδράσεις. Μάλιστα, το βίντεο συνοδεύεται από τη φράση «Το πρωί σκουπιδιάρικο και τη νύχτα delivery», αποτυπώνοντας τον προβληματισμό που εκφράζουν αρκετοί καταναλωτές.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά καταγγελιών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι ανεξάρτητοι διανομείς φέρονται να χρησιμοποιούν τα κουτιά μεταφοράς φαγητού και για προσωπικούς σκοπούς, όπως αποθήκευση ρούχων, προσωπικών αντικειμένων ή άλλων υλικών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν επισημάνει σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία υπηρεσιών διανομής φαγητού μέσω διαδικτυακών πλατφορμών στην Κύπρο. Όπως αναφέρουν, έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες που αφορούν την καθαριότητα και την κατάσταση των κιβωτίων μεταφοράς τροφίμων που χρησιμοποιούν οι διανομείς, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία τόσο για την ασφάλεια των τροφίμων όσο και για την εικόνα των επιχειρήσεων.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Χριστάκη που έχασε τη ζωή του στο φοβερό θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο - Η παράκληση της οικογένειας
Νέα άφιξη έρχεται να ταράξει τα νερά στο street food - Πρωταγωνιστές τα premium burgers και το southern fried chicken - Δείτε φωτογραφίες
Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες
Θανατηφόρο με 61χρονο: Άμεσα οι ενέργειες της Αστυνομίας για απομάκρυνση του νεκρού σκύλου - Γιατί συνελήφθη ο οδηγός
Νέες μειώσεις στα καύσιμα προ των πυλών - Τα φθηνότερα πρατήρια και που κυμαίνονται οι τιμές
Οι φωτογραφίες με μπικίνι της Σμαράγδας Καρύδη από τον «παράδεισο» που βρήκε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χάρης Ρώμας: «Δεν πρέπει να λες στο παιδί σου ότι δεν είναι ικανό να περάσει σε μια σχολή – Ο πατέρας μου μου δημιούργησε άγχος»

 16.06.2026 - 10:21
Επόμενο άρθρο

Σακίρα: Η κίνηση που έκανε σε συναυλία της μετά τις θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνισή της στο Μουντιάλ

 16.06.2026 - 10:44

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση «Κράτος Μαφία»: Ιδού το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς

Υπόθεση «Κράτος Μαφία»: Ιδού το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς

  •  16.06.2026 - 11:02
LIVE: Η ώρα της κρίσης για τη Μονή Αββακούμ – Η μάχη των τεκμηρίων και οι εξελίξεις στο Κακουργιοδικείο

LIVE: Η ώρα της κρίσης για τη Μονή Αββακούμ – Η μάχη των τεκμηρίων και οι εξελίξεις στο Κακουργιοδικείο

  •  16.06.2026 - 08:53
«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

  •  16.06.2026 - 06:17
Αρνήθηκε τις κατηγορίες για τα 15 κιλά κοκαΐνης ο Ζαβράντωνας - Πότε θα γίνει η επανεκδίκαση επί της ουσίας

Αρνήθηκε τις κατηγορίες για τα 15 κιλά κοκαΐνης ο Ζαβράντωνας - Πότε θα γίνει η επανεκδίκαση επί της ουσίας

  •  16.06.2026 - 11:25
Μπέρδεμα και αναστάτωση από το δοκιμαστικό CY-Alert: Γιατί σε κάποιους χτύπησε συναγερμός; Δείτε βίντεο

Μπέρδεμα και αναστάτωση από το δοκιμαστικό CY-Alert: Γιατί σε κάποιους χτύπησε συναγερμός; Δείτε βίντεο

  •  16.06.2026 - 09:10
Πότε και γιατί γίνονται οι περικοπές στα φωτοβολταϊκά - Βίντεο

Πότε και γιατί γίνονται οι περικοπές στα φωτοβολταϊκά - Βίντεο

  •  16.06.2026 - 08:58
Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες

Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες

  •  16.06.2026 - 09:29
Θανατηφόρο με 61χρονο: Άμεσα οι ενέργειες της Αστυνομίας για απομάκρυνση του νεκρού σκύλου - Γιατί συνελήφθη ο οδηγός

Θανατηφόρο με 61χρονο: Άμεσα οι ενέργειες της Αστυνομίας για απομάκρυνση του νεκρού σκύλου - Γιατί συνελήφθη ο οδηγός

  •  16.06.2026 - 08:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα