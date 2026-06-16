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ΔΙΕΘΝΗ

Προσοχή: Γαλακτοκομικός κολοσσός ανακαλεί βρεφικό γάλα - Στο Νοσοκομείο βρέφη - Ποια αγορά αφορά

 16.06.2026 - 16:44
Προσοχή: Γαλακτοκομικός κολοσσός ανακαλεί βρεφικό γάλα - Στο Νοσοκομείο βρέφη - Ποια αγορά αφορά

Η Nara Organics ανακαλεί εθελοντικά όλα τα βρεφικά γάλατα σε σκόνη που διαθέτει στις ΗΠΑ, μετά από ενημέρωση του FDA και του CDC για τρία περιστατικά βρεφικής αλλαντίασης. Η εταιρεία τονίζει ότι κανένα δείγμα δεν έχει βρεθεί θετικό στο Clostridium botulinum, ωστόσο προχωρά προληπτικά στην ανάκληση.

Η Nara Organics ανακαλεί εθελοντικά όλα τα βρεφικά γάλατα σε σκόνη που διαθέτει στις ΗΠΑ, μετά από ενημέρωση του FDA και του CDC για τρία περιστατικά βρεφικής αλλαντίασης. Η εταιρεία τονίζει ότι κανένα δείγμα δεν έχει βρεθεί θετικό στο Clostridium botulinum, ωστόσο προχωρά προληπτικά στην ανάκληση.

Σε πανεθνική ανάκληση όλων των βρεφικών γαλάτων της που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρά η Nara Organics, μετά από ενημέρωση των αμερικανικών αρχών για πιθανό κίνδυνο βακτηριακής επιμόλυνσης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο FDA και το CDC την ενημέρωσαν αργά την Παρασκευή για τρία περιστατικά βρεφικής αλλαντίασης σε μωρά που είχαν καταναλώσει βρεφικό γάλα Nara.

Σύμφωνα με την εταιρεία, κανένα δείγμα του προϊόντος δεν έχει βρεθεί θετικό στο Clostridium botulinum. Παρ’ όλα αυτά, η Nara Organics αποφάσισε να αποσύρει τα προϊόντα της από την αγορά «για λόγους αυξημένης προφύλαξης», όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Τρία βρέφη νοσηλεύονται στις ΗΠΑ

Ο FDA ανέφερε στις 13 Ιουνίου ότι τα τρία βρέφη νοσηλεύονται και λαμβάνουν θεραπεία στην Καλιφόρνια, την Ουάσινγκτον και την Πενσιλβάνια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ευαισθησίας γύρω από την ασφάλεια των βρεφικών γαλάτων στις ΗΠΑ, καθώς οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά κάθε περιστατικό που μπορεί να συνδέεται με σοβαρές λοιμώξεις ή τοξίνες σε προϊόντα βρεφικής διατροφής.

Τα βρεφικά γάλατα της Nara Organics πωλήθηκαν σε καταστήματα Target στις ΗΠΑ, μέσω Target.com και από την ιστοσελίδα Nara.com, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι τα προϊόντα δεν διατέθηκαν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι είναι η βρεφική αλλαντίαση

Η βρεφική αλλαντίαση εμφανίζεται όταν ένα μωρό καταπιεί σπόρια του βακτηρίου Clostridium botulinum. Τα σπόρια αυτά μπορούν να αναπτυχθούν στο ανώριμο πεπτικό σύστημα του βρέφους και να παράγουν τοξίνες.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκοιλιότητα, μειωμένη σίτιση, πτώση των βλεφάρων και δυσκολία στην αναπνοή. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αναπνευστική ανακοπή.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές αντιμετωπίζουν τα σχετικά περιστατικά με ιδιαίτερη προσοχή, ακόμη και όταν δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η παρουσία του βακτηρίου στο προϊόν.

Προληπτική κίνηση από τη Nara Organics

Η Nara Organics υποστηρίζει ότι η ανάκληση γίνεται προληπτικά και όχι επειδή έχει επιβεβαιωθεί επιμόλυνση στο προϊόν. Η εταιρεία ανέφερε ότι τα έως τώρα αποτελέσματα δεν έδειξαν παρουσία C. botulinum στο βρεφικό γάλα της.

Ωστόσο, η ενημέρωση από τον FDA και το CDC για τα τρία περιστατικά οδήγησε την εταιρεία στην απόφαση να ανακαλέσει όλα τα διαθέσιμα προϊόντα της στην αμερικανική αγορά.

Η κίνηση αυτή δείχνει τη βαρύτητα που αποδίδουν οι αρχές και οι εταιρείες στον τομέα της βρεφικής διατροφής, όπου ακόμη και ένας πιθανός κίνδυνος απαιτεί άμεση αντίδραση.

Νέο επεισόδιο στις ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων

Η υπόθεση της Nara Organics προστίθεται σε προηγούμενα περιστατικά που έχουν απασχολήσει την αμερικανική αγορά βρεφικού γάλακτος.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι ΗΠΑ κατέγραψαν πολυπολιτειακή έξαρση βρεφικής αλλαντίασης που συνδέθηκε με βρεφικό γάλα σε σκόνη της ByHeart. Τον Μάιο, η νεοζηλανδική a2 Milk ανακάλεσε τρεις παρτίδες του a2 Platinum που πωλούνταν στις ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό της τοξίνης cereulide.

Παρά τις επιμέρους ανακλήσεις, ο FDA είχε αναφέρει τον Απρίλιο ότι έλεγχοι σε δείγματα βρεφικού γάλακτος που διατίθενται στη χώρα επιβεβαίωσαν πολύ χαμηλά επίπεδα επιμολυντών, υποστηρίζοντας ότι η εθνική τροφοδοσία παραμένει ασφαλής για κατανάλωση.

Η ασφάλεια στη βρεφική διατροφή στο επίκεντρο

Η νέα ανάκληση αναδεικνύει εκ νέου την ανάγκη αυστηρής επιτήρησης στην παραγωγή, διανομή και διάθεση βρεφικών γαλάτων, καθώς πρόκειται για προϊόντα που απευθύνονται σε έναν από τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, η σύσταση προς τους καταναλωτές είναι να μην χρησιμοποιούν τα ανακληθέντα προϊόντα και να παρακολουθούν τυχόν συμπτώματα στα βρέφη που μπορεί να τα έχουν καταναλώσει.

ΠΗΓΗ: Healthpharma.gr

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