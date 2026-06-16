Αστυνομία: Με καθόλα νόμιμο τρόπο η επίδοση εξωδίκων για αδικήματα από κάμερες

Προστίθεται ότι επίδοση των εξωδίκων μπορεί να γίνει από μέλος της Αστυνομίας σε οποιοδήποτε σημείο, το οποίο βρίσκεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Η δυνατότητα αυτή είναι πλήρως κατοχυρωμένη από νομικής άποψης και με βάση τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, διευκρινίζεται.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται ότι η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον προσώπου στο οποίο επιδόθηκε εξώδικο πρόστιμο, το οποίο δεν πληρώθηκε, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο εκατόν πέντε (105) ημερών, από την ημερομηνία επίδοσης του προστίμου, αντί 45, που ίσχυε προηγουμένως (και αφορούσε την ημερομηνία έκδοσης).

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σημασία έχει η ημερομηνία επίδοσης του εξωδίκου προστίμου και όχι η ημερομηνία έκδοσής του (για σκοπούς υπολογισμού του χρόνου, έτσι ώστε να μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για να επιβληθεί η επιβάρυνση για εξώδικο πρόστιμο που δεν πληρώθηκε (δηλαδή για να ισχύει η αύξηση του προστίμου κατά το ήμισυ), θα πρέπει το εξώδικο να μην πληρωθεί σε 90 ημέρες (αντί σε 30 ημέρες, που ίσχυε προηγουμένως).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ