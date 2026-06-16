Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΝικόλας Παπαδόπουλος: «Το ΔΗΚΟ δεν είναι ικανοποιημένο από κυβερνητική συνεργασία - Στη Βουλή θα επικεντρωθούμε σε λύσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικόλας Παπαδόπουλος: «Το ΔΗΚΟ δεν είναι ικανοποιημένο από κυβερνητική συνεργασία - Στη Βουλή θα επικεντρωθούμε σε λύσεις»

 16.06.2026 - 22:00
Νικόλας Παπαδόπουλος: «Το ΔΗΚΟ δεν είναι ικανοποιημένο από κυβερνητική συνεργασία - Στη Βουλή θα επικεντρωθούμε σε λύσεις»

Η αποτίμηση του αποτελέσματος των Βουλευτικών Εκλογών 2026, απασχόλησε σημερινές συνεδρίες του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος. Στις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΚΟ στη Λευκωσία, αντηλλάγησαν απόψεις σε κλίμα ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου, ενώ τοποθετήθηκαν πέραν των 30 στελεχών του Κόμματος, καταθέτοντας εκτιμήσεις, προβληματισμούς και εισηγήσεις για την επόμενη ημέρα.

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, στην ομιλία του ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έστειλε πολλαπλά και σημαντικά πολιτικά μηνύματα, τόσο προς το ΔΗΚΟ όσο και προς το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Τόνισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα ακούει την απογοήτευση και τους προβληματισμούς των πολιτών και ότι, στη νέα Βουλή, θα επικεντρωθεί σε λύσεις για τα ζητήματα που πιέζουν τα κυπριακά νοικοκυριά και τις οικογένειες.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό και τοξικό προεκλογικό περιβάλλον, το ΔΗΚΟ άντεξε πολιτικά, με 8 κοινοβουλευτικές έδρες και παραμένει δύναμη ευθύνης και σταθερότητας. Υπογράμμισε ότι ο ρυθμιστικός ρόλος του Κόμματος όχι μόνο παραμένει, αλλά ενισχύεται μέσα από τις νέες κοινοβουλευτικές ισορροπίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημαντική αύξηση της συσπείρωσης του ΔΗΚΟ κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου, καθώς και στη θετική συμβολή των υποψηφίων, τους οποίους ευχαρίστησε για την προσπάθεια, την κινητικότητα και την προσφορά τους στον εκλογικό αγώνα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέδειξε με ειλικρίνεια και τις αδυναμίες που καταγράφηκαν, επισημαίνοντας την ανάγκη οργανωτικής αναδόμησης, ανανέωσης, μεγαλύτερης επαφής με τη βάση και ταχύτερης ανταπόκρισης στα προβλήματα της κοινωνίας.

Σε σχέση με τον Ενδιάμεσο Χώρο, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι διαμορφώνεται προοπτική για ουσιαστικές πρωτοβουλίες, τις οποίες το ΔΗΚΟ, ως το μοναδικό κόμμα του Κέντρου που βρίσκεται στη Βουλή, οφείλει να αναλάβει με σοβαρότητα, ειλικρίνεια και καθαρό πολιτικό προσανατολισμό.

Αναφερόμενος στην κυβερνητική συνεργασία, σημείωσε ότι το ΔΗΚΟ δεν είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της μέχρι σήμερα και ότι εναπόκειται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να την βελτιώσει με αποφάσεις και αποτελεσματικότητα σε κρίσιμα ζητήματα.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πολιτική συνέπεια, έχοντας ως προτεραιότητα τη σταθερότητα της χώρας, την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της πολιτικής ευρύτερα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Χριστάκη που έχασε τη ζωή του στο φοβερό θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο - Η παράκληση της οικογένειας
Νέα άφιξη έρχεται να ταράξει τα νερά στο street food - Πρωταγωνιστές τα premium burgers και το southern fried chicken - Δείτε φωτογραφίες
Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες
Υπόθεση «Κράτος Μαφία»: Ιδού το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς
Νέες μειώσεις στα καύσιμα προ των πυλών - Τα φθηνότερα πρατήρια και που κυμαίνονται οι τιμές
Οι φωτογραφίες με μπικίνι της Σμαράγδας Καρύδη από τον «παράδεισο» που βρήκε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυπριακό και περιφερειακές εξελίξεις στο τραπέζι της συνάντησης Στεφάνου-Τσίπρα

 16.06.2026 - 21:40
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.900.000

 16.06.2026 - 22:06
ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

Στη βάση των ανακοινώσεων της Νομικής Υπηρεσίας, η Κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται, πάντα στη βάση του Συντάγματος, για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο θέμα του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

  •  16.06.2026 - 19:47
Γεν. Εισαγγελέας για «Κράτος Μαφία»: Θα μελετήσουμε το πόρισμα της Αρχής όταν το παραλάβουμε

Γεν. Εισαγγελέας για «Κράτος Μαφία»: Θα μελετήσουμε το πόρισμα της Αρχής όταν το παραλάβουμε

  •  16.06.2026 - 20:50
«Κράτος Μαφία»: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ζητά να τεθεί το πόρισμα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος - Τι εντοπίζει

«Κράτος Μαφία»: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ζητά να τεθεί το πόρισμα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος - Τι εντοπίζει

  •  16.06.2026 - 18:17
Νικόλας Παπαδόπουλος: «Το ΔΗΚΟ δεν είναι ικανοποιημένο από κυβερνητική συνεργασία - Στη Βουλή θα επικεντρωθούμε σε λύσεις»

Νικόλας Παπαδόπουλος: «Το ΔΗΚΟ δεν είναι ικανοποιημένο από κυβερνητική συνεργασία - Στη Βουλή θα επικεντρωθούμε σε λύσεις»

  •  16.06.2026 - 22:00
Με αναφορές στο Κυπριακό η έκθεση για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - «Είναι πλέον μια αυταρχική χώρα»

Με αναφορές στο Κυπριακό η έκθεση για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - «Είναι πλέον μια αυταρχική χώρα»

  •  16.06.2026 - 21:15
Αστυνομία: Με καθόλα νόμιμο τρόπο η επίδοση εξωδίκων για αδικήματα από κάμερες

Αστυνομία: Με καθόλα νόμιμο τρόπο η επίδοση εξωδίκων για αδικήματα από κάμερες

  •  16.06.2026 - 17:46
Θάνατος 14χρονου Στυλιανού: Τα δεδομένα ενώπιον ΥΚΕ δικαιολογούσαν χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως υψηλού κινδύνου

Θάνατος 14χρονου Στυλιανού: Τα δεδομένα ενώπιον ΥΚΕ δικαιολογούσαν χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως υψηλού κινδύνου

  •  16.06.2026 - 17:19
Νέα απάτη: Έτσι απέσπασαν €47.406 από τραπεζικό λογαριασμό - Τι αναφέρει καταγγελία

Νέα απάτη: Έτσι απέσπασαν €47.406 από τραπεζικό λογαριασμό - Τι αναφέρει καταγγελία

  •  16.06.2026 - 17:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα