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VIDEO - Μουντιάλ 2026: Κουρέας σχηματίζει το βαρύτιμο τρόπαιο με… μαλλιά πελατών και γίνεται viral

 18.06.2026 - 06:39
VIDEO - Μουντιάλ 2026: Κουρέας σχηματίζει το βαρύτιμο τρόπαιο με… μαλλιά πελατών και γίνεται viral

Η αγάπη για το ποδόσφαιρο μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους. Για τον Λίβυο κουρέα, Μαρουάν Αλαγκουρέ, όμως, το αγαπημένο άθλημα συναντά την τέχνη και τη δημιουργικότητα με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο.

Με έντονη καλλιτεχνική φλέβα και αστείρευτη φαντασία, μετατρέπει τα καθημερινά υλικά της δουλειάς του σε εντυπωσιακά έργα τέχνης, αποδεικνύοντας πως η έμπνευση μπορεί να βρεθεί παντού. Η δημιουργικότητα του συγκεκριμένου μπαρμπέρη δεν περιορίζεται στις κλασσικές υπηρεσίες ενός κουρείου, αλλά επεκτείνεται σε μοναδικές συνθέσεις που κερδίζουν τον θαυμασμό του κοινού και των χρηστών των κοινωνικών δικτύων.

Ο Αλαγκουρέ χρησιμοποιεί τα κομμένα μαλλιά των πελατών του για να δημιουργήσει εντυπωσιακές παραστάσεις στο δάπεδο του κουρείου του, στην Τόκρα της βορειοανατολικής Λιβύης. Αυτήν τη φορά, εμπνεύστηκε από το εφετινό Μουντιάλ, σχηματίζοντας με ακρίβεια το τρόπαιο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Οι δημιουργίες του, που συνδυάζουν αθλητικά θέματα και καλλιτεχνική έκφραση, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποδοσφαιριστές, εμβλήματα ομάδων και άλλες θεματικές εικόνες «ζωντανεύουν» μέσα από το ασυνήθιστο υλικό που επιλέγει να χρησιμοποιεί, μετατρέποντας το κουρείο του σε έναν μικρό εκθεσιακό χώρο τέχνης.

 

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

 

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