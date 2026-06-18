Βγήκε βόλτα και βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα που τον εξόργισε: «Έλεος τοππούζοι» – Η ανάρτηση που άναψε φωτιές στα social - Φωτογραφία

Όπως αναφέρει, εντόπισε νεκρό σκαντζόχοιρο και διερωτήθηκε γιατί κάποιοι στρέφονται εναντίον ενός ζώου που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα, καθώς τρέφεται με κατσαρίδες, έντομα και άλλα ζωύφια.

«Οι σκαντζόχοιροι τι σας έφταιξαν; Τρώνε κατσαρίδες και άλλα ζωύφια. Έλεος τοππούζοι», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.