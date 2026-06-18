Σε κατάσταση αμόκ πολίτης: Έσπαζε αυτοκίνητα έξω από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στη Λάρνακα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, όπου σύμφωνα με καταγγελία της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, εξυπηρετούμενος φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πέντε οχήματα εργαζομένων χρησιμοποιώντας σιδερολοστό.

Το περιστατικό καταγράφηκε με τη συντεχνία να εκφράζει έντονη ανησυχία, τονίζοντας ότι από τύχη δεν κινδύνευσαν εργαζόμενοι, πολίτες ή φρουροί ασφαλείας που βρίσκονταν στον χώρο.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και την έλλειψη επαρκών μέτρων ασφάλειας, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν δίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 μέχρι τις 13:00.

Η Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ καλεί τις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων προστασίας, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα της ασφάλειας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης (18/6), 51χρονος μετέβη έξω από τα γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στην Λάρνακα (περιοχή Αναργύρων) και προκάλεσε ζημιά σε πέντε οχήματα (ανεμοθώρακες) τα οποία ανήκαν σε υπαλλήλους της πιο πάνω υπηρεσίας.

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, εντόπισαν τον 51χρονο τον οποίο συνέλαβαν για αυτόφωρα αδικήματα. Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας διερευνά.