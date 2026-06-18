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ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση - Βίντεο ντοκουμέντο από τον Κολωνό

 18.06.2026 - 12:22
Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση - Βίντεο ντοκουμέντο από τον Κολωνό

Άγριο περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου, στον Κολωνό. Αφού διαφώνησαν για την προτεραιότητα, πιάστηκαν στα χέρια και έπειτα αποχώρησαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε η ΕΡΤ διακρίνονται οι δύο οδηγοί μηχανής, να διαπληκτίζονται για την προτεραιότητα κατά τη διέλευσή τους από τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση της περιοχής και να χτυπιούνται ακόμη και με κράνη.

Αρχικά οι δύο άνδρες σταμάτησαν τις μοτοσικλέτες τους στην οδό Αγίου Μελετίου και ξεκίνησαν έντονη λογομαχία. Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια.

 

Το επεισόδιο μεταφέρθηκε κυριολεκτικά πάνω στις γραμμές του τρένου, καθώς οι δύο άνδρες κατέληξαν στη μέση της φυλασσόμενης διάβασης, όπου συνέχισαν να χτυπούν με τα κράνη τους ο ένας τον άλλον. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου μπροστά στα μάτια κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τη συμπλοκή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση με συχνή διέλευση τρένων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη την ενέργεια των δύο οδηγών. 

ΠΗΓΗ: Έθνος

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