ΠτΔ για Κυπριακή Προεδρία: «Aυτό το εξάμηνο μας έδωσε την ευκαιρία να είμαστε περήφανοι για την χώρα μας»

Προσερχόμενος στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σημείωσε σε δηλώσεις του ότι αυτό είναι το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. «Είμαι πραγματικά περήφανος για τη χώρα μας. Είμαι περήφανος για τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει αυτούς τους έξι μήνες. Έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία», είπε, κάνοντας αναφορά σε κάποιες από τις επιτυχίες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Υπενθύμισε ότι στην αρχή της Κυπριακής Προεδρίας, «είχαμε αναφέρει σε πολλές των περιπτώσεων για τρεις βασικούς στόχους μέσα στο πλαίσιο του σλόγκαν της Προεδρίας μας για μια πιο αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο».

«Είχαμε μιλήσει για την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς και χαίρομαι γιατί υπήρξαν σημαντικότατες εξελίξεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας», πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

Μόλις χθες, συνέχισε, «κλείσαμε και το φάκελο που αφορά την στρατιωτική κινητικότητα, τον προθάλαμο ενός στρατιωτικούς Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ 18 κράτη μέλη προχώρησαν με τα προγράμματα SAFE.

«Προχωρήσαμε προς την Ενεργειακή Ένωση. Προχωρήσαμε με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προωθώντας και ολοκληρώνοντας πολλούς φακέλους που αφορούν την απλοποίηση των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα φέρει τεράστια οικονομικά οφέλη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ακόμη ο Πρόεδρος.

Μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης στρατηγικής αυτονομίας, είπε, «πετύχαμε μετά από πολλά χρόνια σημαντικότατες εξελίξεις στον τομέα της διεύρυνσης, στην Ουκρανία, στην Μολδαβία, στην Αλβανία, στο Μαυροβούνιο».

Ο δεύτερος στόχος, υπενθύμισε, ήταν η βελτίωση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών «και χαίρομαι γιατί πετύχαμε σημαντική πρόοδο σε θέματα που άπτονται της υγείας, στα θέματα των δικαιωμάτων των επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες, στα θέματα της παιδείας, στα θέματα του πολιτισμού».

Σημείωσε ακόμη ότι η Κυπριακή Προεδρία έκλεισε τον φάκελο που συζητούνταν για πέραν από 10 χρόνια σε σχέση με τα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων των κρατών μελών.

Σχετικά με τον τρίτο στόχο, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτή στον κόσμο, ο Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί και με αφορμή την κρίση στην περιοχή, «φέραμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς πιο κοντά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή». «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον ότι η περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής αποτελεί περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ», πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία, ολοκληρώθηκαν πολλές εμπορικές συμφωνίες. «Είχαμε την υπογραφή στην αρχή της Προεδρίας μας με την Ινδία. Είχαμε την συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουμε κλείσει τον φάκελο για την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουμε κλείσει τα θέματα που αφορούν τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαν μείνει ανοιχτά από τότε που η Βρετανία έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τόσες πολλές οι επιτυχίες», ανέφερε.

Ο Προέδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι, κατά την παρουσία του νωρίτερα στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δέχθηκε συγχαρητήρια για την Κυπριακή Προεδρία από την Πρόεδρο της Επιτροπής, την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του ΕΛΚ και αρκετών ομολόγων του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν «σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για τη χώρα μας», την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τους συνεργάτες τους, και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, «όλους αυτούς που παρουσίασαν τις προτεραιότητες μας στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

«Και χαίρομαι, επαναλαμβάνω, που αυτό το εξάμηνο μας έδωσε την ευκαιρία, όχι με λόγια, με πράξεις, με αποφάσεις που αναγνωρίζονται από όλους, να είμαστε περήφανοι για την χώρα μας» είπε.

«Η ΕΕ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη Μ. Ανατολή»

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή, είπε ότι «σίγουρα, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν παλιά». «Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι ό,τι υπογραφεί θα εφαρμοστεί», είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την Μέση Ανατολή, και για τον ρόλο της Ευρώπης μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε «έχουμε μια σημαντική συμφωνία, και ερχόμαστε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Σύνοδο μετά τη σύνοδο των G7, κατά τη διάρκεια της οποίας ήταν εκεί και ο Αμερικανός Πρόεδρος».

«Και όπως ενημέρωσαν οι συνάδελφοι που παρευρίσκονταν στη σύνοδο των G7, ήταν ένα πολύ καλό κλίμα, μια κοινή πεποίθηση για την ανάγκη να εργαστούμε από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ο ρόλος της ΕΕ, σε συνέχεια του τι έχει επιτευχθεί αυτούς τους έξι μήνες, «για παράδειγμα με την πολύ σημαντική άτυπη σύνοδο που είχαμε στην Κύπρο με τα γειτονικά κράτη, είναι ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ρόλο στην εφαρμογή της λύσης, στην εφαρμογή όλων αυτών που έχουν συμφωνηθεί».

Είπε ακόμη ότι το πιο σημαντικό όμως είναι αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί στην πράξη.

«Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, και ειδικότερα από δικής μας σκοπιάς, έχουμε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τον Λίβανο, είναι η χώρα που γειτνιάζει με την Κυπριακή Δημοκρατία, είμαι σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο, να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα, την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», είπε.

Ενταξιακή πορεία Ουκρανίας

Σε ερώτηση αν θα ανοίξουν κι άλλα κεφάλαια για την Ουκρανία μέχρι τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει ζητήσει διμερή συνάντηση μαζί μου για να συζητήσουμε το άνοιγμα όλων των clusters σε σχέση με την ενταξιακή πορεία.

«Από πλευράς Κυπριακής Προεδρίας είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε, συζητούμε με αρκετά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του νέου Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, ο οποίος συμμετείχε και στην πρώτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως Πρωθυπουργός της χώρας, συζητούμε έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχουν οι συνθήκες να προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

Από πλευράς της Κυπριακής Προεδρίας, «είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε και κάποιους άλλους σημαντικούς φακέλους, στους οποίους θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μέχρι την τελευταία μέρα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ζήλο».

Κίνα - ΠΔΠ

Ερωτηθείς, όσον αφορά την Κίνα και τη συζήτηση που αναμένεται να γίνει για τις παγκόσμιες μακροϊκονομικές ανισορροπίες, αν βλέπει να προτείνονται νέα εργαλεία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι εκείνο που είναι το πιο σημαντικό από τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί απόψε για την Κίνα, είναι «ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως 27 κράτη-μέλη, να έχουμε κοινή προσέγγιση έναντι της Κίνας».

«Γιατί, σαφώς, είμαστε πιο ισχυρότεροι αν διαπραγματευόμαστε σε επίπεδο 27 παρά το κάθε κράτος μέλος να διαπραγματεύεται διαφορετικά», είπε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι σε αυτό το Συμβούλιο, «το μεγάλο θέμα είναι αύριο, αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο». «Δεχτήκαμε τα συγχαρητήρια και της Προέδρου της Επιτροπής, το επανέλαβε και τώρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για το γεγονός ότι έχουμε ωριμάσει τις συζητήσεις, έχουμε ωριμάσει τον φάκελο που αφορά το ΠΔΠ, από τη μια αντανακλά της νέες προτεραιότητες της ΕΕ, διασφαλίζοντας σημαντικούς φακέλους που είναι σημαντικοί για τους Ευρωπαίους πολίτες, ταμείο συνοχής, κοινή αγροτική πολιτική και κάποια άλλα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι, «ο μεγάλος στόχος» είναι η ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2026. «Αν δεν έχουμε πολιτική απόφαση και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2026, θεωρώ ότι το 2027 με τις εκλογές σε αρκετά κράτη μέλη, η κατάσταση θα είναι σαφώς πιο δύσκολη», επεσήμανε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το ΠΔΠ για τους νέους ιδίους πόρους αν είναι ώριμο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια εις βάθος συζήτηση για τα δύο πακέτα, είπε, «πρέπει να μπούμε σε μια εις βάθος συζήτηση, γιατί αν δεν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, ειδικότερα για το θέμα των νέων εισοδηματικών πόρων, δεν θα μπορούμε να καταλήξουμε».

Εκεί είναι μια σημαντική συνιστώσα της όλης αρχιτεκτονικής του ΠΔΠ, είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ