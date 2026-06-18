Υπερπληθυσμός και ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Σε θαλάμους οξέων περιστατικών φιλοξενούνται πέραν των 35 αντί 22

Όπως ανακοίνωσε ο ΠαΦΟΨΥ, μετά την κήρυξη παλαιών θαλάμων του Νοσοκομείου Αθαλάσσας ως ακατάλληλων ή επικίνδυνων και τη μετακίνηση ασθενών σε άλλους χώρους, δημιουργήθηκαν συνθήκες υπερπληθυσμού. Όπως σημειώνει, στους δύο θαλάμους οξέων περιστατικών φιλοξενούνται πλέον 35 έως 40 ασθενείς αντί 22, ενώ στο κτήριο της ΘΕΜΕΑ νοσηλεύονται περισσότεροι από 30 ασθενείς, παρότι η χωρητικότητά του ανέρχεται σε 20 άτομα.

Σύμφωνα με τον φορέα, η κατάσταση έχει οδηγήσει σε ανεπαρκείς κοινόχρηστους και θεραπευτικούς χώρους, με τοποθέτηση στρωμάτων στο πάτωμα και μετατροπή δίκλινων δωματίων σε τρίκλινα ή και τετράκλινα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για έλλειψη επαρκών χώρων σίτισης και ψυχαγωγίας για τους νοσηλευόμενους.

Καταγγέλλει επίσης ότι οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν την ποιότητα της θεραπευτικής φροντίδας, καθώς ο αυξημένος αριθμός ασθενών δυσχεραίνει, όπως αναφέρει, την εξατομικευμένη παρακολούθηση και υποστήριξή τους από το ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα, αναφέρει ότι απουσιάζουν οργανωμένα θεραπευτικά και ψυχοκοινωνικά προγράμματα, σημειώνοντας ότι η βασική μορφή θεραπείας που παρέχεται είναι η φαρμακευτική αγωγή. Επιπλέον, συμπληρώνει ότι χρόνιοι ασθενείς έχουν απολυθεί λόγω έλλειψης χώρου και φιλοξενούνται σε στέγες ηλικιωμένων, όπου το προσωπικό δεν διαθέτει εξειδίκευση στη φροντίδα ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο ΠαΦΟΨΥ ζητεί την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων χωρητικότητας, την άμεση αποσυμφόρηση των θαλάμων, την ενίσχυση του προσωπικού, την ανάπτυξη θεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών νοσηλείας για τους ασθενείς και εργασίας για το προσωπικό.

Επισημαίνει την ανάγκη άμεσης έναρξης των διαδικασιών για τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, ώστε να δοθούν μόνιμες λύσεις στα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει διαχρονικά ο τομέας της ψυχικής υγείας στην Κύπρο.