Διπλή τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρές δύο γυναίκες στη θάλασσα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στη θάλασσα μαζί με άλλα πρόσωπα της παρέας τους.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, καθώς και ασθενοφόρα.

Τα μέλη του σταθμού Ορόκλινης βρίσκονται στο σημείο και διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστώσουν τις συνθήκες του θανάτου τους.

Οι Αρχές διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.