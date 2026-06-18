Διπλή τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρές δύο γυναίκες στη θάλασσα

ΠτΔ: Προανήγγειλε διορισμό νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό
Ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον διορισμό νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό προανήγγειλε την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στη θάλασσα μαζί με άλλα πρόσωπα της παρέας τους.
Στη σκηνή έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, καθώς και ασθενοφόρα.
Τα μέλη του σταθμού Ορόκλινης βρίσκονται στο σημείο και διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστώσουν τις συνθήκες του θανάτου τους.
Οι Αρχές διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
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