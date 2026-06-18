Τραγωδία στην Ορόκλινη: Δείτε εικόνα από τη σκηνή της τραγωδίας που έχασαν τη ζωή τους οι δύο γυναίκες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στη θάλασσα μαζί με άλλα πρόσωπα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ανασύρθηκαν νεκρές.

Στη σκηνή επικράτησε αναστάτωση, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, ασθενοφόρα και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης βρίσκονται στη σκηνή και διενεργούν εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας.

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