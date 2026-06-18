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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στη Βρετανία: Πέταξαν τρίχρονο αγοράκι σε κροκόδειλους σε ζωολογικό κήπο - Noσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

 18.06.2026 - 21:27
Σοκ στη Βρετανία: Πέταξαν τρίχρονο αγοράκι σε κροκόδειλους σε ζωολογικό κήπο - Noσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο αγόρι στη Βρετανία, αφού φέρεται να ρίχτηκε μέσα σε περίβολο κροκοδείλων σε ζωολογικό κήπο στο Κέιμπριτζσαϊρ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 30χρονος άνδρας με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Όπως αναφέρει το britanniadaily.com, αστυνομικοί κλήθηκαν λίγο πριν από τη 1:30 το μεσημέρι της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου Johnsons of Old Hurst, κοντά στην πόλη Χάντινγκντον του Κέιμπριτζσαϊρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί υπέστη σοβαρά τραύματα έπειτα από το περιστατικό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια άλλων επισκεπτών του ζωολογικού κήπου, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες των δραματικών στιγμών.

Η Αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ ανακοίνωσε ότι ένας 30χρονος άνδρας από το Νόρφολκ συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Παράλληλα, οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, ο συλληφθείς δεν φαίνεται να είχε οποιαδήποτε σχέση με το παιδί ή την οικογένειά του.

Οι αστυνομικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν στον ζωολογικό κήπο τη στιγμή του περιστατικού, προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα γεγονότα και να εξακριβώσουν πώς ακριβώς εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Η επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρήτρια Βέριτι ΜακΚαν, δήλωσε:

«Σε αυτό το στάδιο μιλάμε με ανθρώπους που βρίσκονταν στον ζωολογικό κήπο την ώρα αυτού του ιδιαίτερα οδυνηρού περιστατικού, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη. Δεν πιστεύουμε ότι ο άνδρας που συνελήφθη και το παιδί γνωρίζονταν μεταξύ τους».

Η ίδια πρόσθεσε:

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας του αγοριού στο νοσοκομείο και οι σκέψεις μας παραμένουν μαζί τους».

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κίνητρα του υπόπτου ή τον ακριβή τρόπο με τον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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