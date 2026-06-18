Τραγωδία στην Ορόκλινη: Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ» - Καλούσαν σε βοήθεια - Σώθηκε η μία και πνίγηκαν οι δύο 20χρονες

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), στις 18 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30 ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», με σκοπό τη διάσωση δύο γυναικών Σομαλικής καταγωγής που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ του ΓΕΕΦ, σκάφος της ομάδας ναυαγοσωστών του Αεροδρομίου Λάρνακας, σκάφος του Ναυαγοσωστικού Ομίλου Λάρνακας, καθώς και δύο ασθενοφόρα.

Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν αναίσθητες από τα πληρώματα της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τους ναυαγοσώστες, και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο 20χρονες από την Σομαλία οι οποίες βρίσκονταν νόμιμα στην Κύπρο και εργάζονταν. Βρίσκονταν στην θάλασσα με ακόμα τουλάχιστον τρία αλλά πρόσωπα. Οι τρεις φαίνεται να εισήλθαν στην θάλασσα, παρασύρθηκαν από το ρεύμα κοντά στους κυματοθραυστες, κάλεσαν σε βοήθεια και προσετρεξαν κοντά τους αλλά πρόσωπα. Διασωθεί δυστυχώς μόνο η μια.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι, στις 18 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», με σκοπό την διάσωση δύο γυναικών Σομαλικής καταγωγής σε κίνδυνο, στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης στην Λάρνακα.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, Ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ του ΓΕΕΦ, σκάφος της ομάδας Ναυαγοσωστών του Αεροδρομίου Λάρνακας, σκάφος του Ναυαγοσωστικού Ομίλου Λάρνακας καθώς και δύο ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν αναίσθητες από τα πληρώματα της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τους ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με τα ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους».