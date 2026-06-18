Κέντρα Νεότητας: Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή το συνέδριο του προγράμματος «Have your Say! Engage, Connect, Empower YOUth!»

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της νεολαίας και ιδιαίτερα, των νεαρών ατόμων ηλικίας 13 – 30 ετών που αντιμετωπίζουν λιγότερες ευκαιρίες λόγω γεωγραφικών περιορισμών, παρέχοντάς ουσιαστικούς τρόπους συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή. Μέσα από δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, το “Have your Say” ενίσχυσε τη σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων, συμβάλλοντας στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία και στους Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία, και ανέδειξε τη φωνή των νέων ως κινητήρια δύναμη αλλαγής στις τοπικές τους κοινωνίες.

Οι ομιλητές και οι παρεμβάσεις

Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό των διοργανωτών και τον υψηλό αριθμό συμμετοχής να αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των νέων για ενεργό εμπλοκή στα κοινά.

Η Χριστίνα Στυλιανού, Λειτουργός Νεολαίας του ΚΟΚΕΝ, παρουσίασε το πρόγραμμα «Have your Say! Engage, Connect, Empower YOUth!», τους στόχους και τα αποτελέσματά του, καθώς και τη συμβολή των δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης στην ενδυνάμωση των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

Ο Νικόλας Νικολαΐδης, διευθυντής του ΚΟΚΕΝ, παρουσίασε το έγγραφο συστάσεων και τον εκπαιδευτικό οδηγό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος. Επίσης, ανέπτυξε το θέμα της ενεργού συμμετοχής και πολιτότητας, αναφερόμενος στη σημασία της συστηματικής εμπλοκής των νέων στη δημοκρατική ζωή και στους τρόπους με τους οποίους η φωνή τους μπορεί να μετατραπεί σε συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις.

Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους εμπειρίες και προβληματισμούς.

Κορύφωση του συνεδρίου αποτέλεσε η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Βουλής.

Ο Μιχάλης Αριστείδου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΚΕΝ, τοποθετήθηκε για τον ρόλο των κέντρων νεότητας στην καλλιέργεια του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας. Η Γεωργία Κλέφτη, εκπρόσωπος της Νεολαίας Παραλιμνίου, μετέφερε την οπτική των νέων από την τοπική βάση και τις ανάγκες τους για περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής. Ο Αβραάμ Χριστοφόρου, Αντιδήμαρχος Σκαρίνου, αναφέρθηκε στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων, ιδίως σε περιοχές με γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο Εφραίμ Χρίστου, Βουλευτής, τοποθετήθηκε για τη θεσμική στήριξη της νεολαίας και τη σύνδεση των προτάσεων των νέων με τη χάραξη πολιτικής.