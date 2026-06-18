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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: «Σοκαρίστηκα όταν το έμαθα» - Ο Φειδίας αποκαλύπτει τους μισθούς και τα επιδόματα των βουλευτών στην Κύπρο

 18.06.2026 - 22:39
VIDEO: «Σοκαρίστηκα όταν το έμαθα» - Ο Φειδίας αποκαλύπτει τους μισθούς και τα επιδόματα των βουλευτών στην Κύπρο

Βίντεο για τις απολαβές των βουλευτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων δημοσίευσε ο Ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κινήματος Άμεση Δημοκρατία, Φειδίας Παναγιώτου, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε για τα σχετικά ποσά από πρώτο χέρι μετά την είσοδο του κόμματός του στη Βουλή.

Όπως αναφέρει στο βίντεο, ο βασικός μισθός ενός βουλευτή ανέρχεται στις €5.300 μηνιαίως. Πέραν του μισθού, γίνεται αναφορά σε επίδομα παραστάσεως ύψους €2.000 τον μήνα, επιπρόσθετο επίδομα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής περίπου €500, επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες €1.000 και επίδομα οδοιπορικών €700.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσιάζει, το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου στις €9.500 μηνιαίως ανά βουλευτή.

Ο κ. Παναγιώτου υποστηρίζει ακόμη ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υφίστανται διαδικασίες ελέγχου και τεκμηρίωσης για μέρος των δαπανών και επιδομάτων που καταβάλλονται στους Ευρωβουλευτές, ενώ εκφράζει τη θέση ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει αντίστοιχος βαθμός ελέγχου για τον τρόπο αξιοποίησης ορισμένων επιδομάτων.

Το βίντεο επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα των απολαβών και των επιδομάτων των αιρετών αξιωματούχων.

Δείτε το βίντεο: 

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