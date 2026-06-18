Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοί του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μια «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες! Το μόνο που βρίσκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό είναι επιτυχία, τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση και μια νίκη. Κοιτάξτε τη χρηματιστηριακή αγορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ξέσπασμα Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν είναι μεγάλη νίκη των ΗΠΑ, δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισ. δολαρίων

Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι

Νωρίτερα, επίσης με μια ανάρτηση στο Truth Social είχε απαντήσει ο Τραμπ σε όσους τον επικρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν που υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης στις Βερσαλλίες.

«Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το Χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου «πέφτουν» προς τα κάτω, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!! Πρόεδρος DJT» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Είχε προηγηθεί σειρά δημοσιευμάτων από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που στάθηκαν επικριτικά στη συμφωνία των 14 σημείων υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη πήρε πολλά περισσότερα και οι ΗΠΑ δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

«Ο Τραμπ απαίτησε την "άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Αντίθετα πήρε μία έκπληξη. Ενώ οι Ιρανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια του πολέμου, βγήκαν από τη σύγκρουση έχοντας αποδείξει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το οικονομικό χάος ως όπλο» γράφουν χαρακτηριστικά οι New York Times.

«Ο Τραμπ συμβιβάζεται με μια συμφωνία με το Ιράν που δεν ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις του» γράφει το Axios σχολιάζοντας - με αφορμή τη συνέντευξη τύπου του προέδρου των ΗΠΑ χθες, Τετάρτη - ότι «φάνηκε να χαμηλώνει τον πήχη της επιτυχίας του και να προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να βομβαρδίσει ξανά το Ιράν εάν οι πυρηνικές συνομιλίες αποτύχουν».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα