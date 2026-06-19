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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση μετά την απόπειρα ληστείας σε τράπεζα στη Λάρνακα - Φωτογραφίες από το σημείο

 19.06.2026 - 15:56
Αναστάτωση μετά την απόπειρα ληστείας σε τράπεζα στη Λάρνακα - Φωτογραφίες από το σημείο

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Κίτι, ύστερα από απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 13:30, όχημα τύπου σαλούν, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα, έφθασε έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα και στάθμευσε πάνω στο πεζοδρόμιο.

Οι δύο ύποπτοι εξήλθαν από το όχημα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατώντας αθλητικού τύπου τσάντες. Ακολούθως, κατευθύνθηκαν προς την είσοδο της τράπεζας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να εισέλθουν, καθώς ενεργοποιήθηκε το ελεγχόμενο σύστημα πρόσβασης του υποκαταστήματος.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, οι δράστες επέστρεψαν άμεσα στο όχημά τους και εγκατέλειψαν τη σκηνή, διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια πολιτών ή εργαζομένων, ενώ δεν έχει αναφερθεί κλοπή χρημάτων ή άλλης περιουσίας.

Η περιοχή γύρω από το τραπεζικό υποκατάστημα αποκλείστηκε από την Αστυνομία, με μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας να διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις και να συλλέγουν τεκμήρια στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση ως απόπειρα ληστείας.

Φωτογραφίες από το σημείο:

 

 

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