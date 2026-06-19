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Το Cap St Georges Hotel & Resort στα Booking.com Click. EMEA 2026 Partner Spotlight Awards

 19.06.2026 - 16:19
Το Cap St Georges Hotel & Resort στα Booking.com Click. EMEA 2026 Partner Spotlight Awards

Το Cap St Georges Hotel & Resort ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία καταλύματα στα Booking.com ClickEMEA 2026 Partner Spotlight Awards, ανάμεσα σε 1.000 ξενοδοχεία και θέρετρα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA).

Η κορυφαία αυτή αναγνώριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Click. EMEA 2026, της αποκλειστικής ετήσιας συνόδου συνεργατών της Booking.com, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαΐου 2026 στο ιστορικό Kromhouthal του Άμστερνταμ.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας ταξιδιωτικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας, τεχνολογικούς συνεργάτες και παρόχους φιλοξενίας, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, την ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών και τη διαμόρφωση του μέλλοντος του ταξιδιωτικού κλάδου. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Booking.com γιόρτασε 30 χρόνια παρουσίας, συνδέοντας εκατομμύρια ταξιδιώτες με μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο.

Πιστή στην αποστολή της να «κάνει τον κόσμο πιο προσβάσιμο για όλους», η Booking.com φιλοξένησε σημαντικούς συνεργάτες από όλη την περιοχή EMEA, εξερευνώντας νέες τάσεις, ευκαιρίες ανάπτυξης και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης φιλοξενίας.

Το Cap St Georges Hotel & Resort εκπροσώπησε στη διοργάνωση ο κ. Κωνσταντίνος Μαλαού, Director of Business Development, ο οποίος παρέλαβε εκ μέρους του θέρετρου τη σημαντική αυτή διάκριση.

Μια διάκριση που βασίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία των επισκεπτών

Αυτό που καθιστά το συγκεκριμένο βραβείο ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η επιλογή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της Booking.com, με βασικά κριτήρια τις αξιολογήσεις επισκεπτών, τους δείκτες ικανοποίησης πελατών και τη συνολική ποιότητα της εμπειρίας διαμονής.

Η διαδικασία ήταν απολύτως ανεξάρτητη και εμπιστευτική, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή, υποψηφιότητα ή επιρροή από τα ίδια τα ξενοδοχεία.

Η κατάκτηση μίας θέσης ανάμεσα πό 1.000 καταλύματα της περιοχής EMEA αποτελεί μια ισχυρή επιβεβαίωση της αδιάκοπης δέσμευσης του Cap St Georges Hotel & Resort στην αριστεία και στην παροχή μοναδικών εμπειριών φιλοξενίας.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς αυτή η αναγνώριση από την Booking.com», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Μαλαού, Director of Business Development.

«Το να κατατασσόμαστε ανάμεσα σε τόσο διακεκριμένα ξενοδοχεία και θέρετρα της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Η διάκριση αυτή ανήκει σε κάθε μέλος της ομάδας μας, του οποίου το πάθος, η αφοσίωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια δημιουργούν καθημερινά αξέχαστες εμπειρίες για τους επισκέπτες μας.

Πάνω απ’ όλα, όμως, αντανακλά την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και τα θετικά σχόλια των φιλοξενούμενών μας, οι οποίοι βρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε.»

Ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της κυπριακής φιλοξενίας

Η νέα αυτή διάκριση ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Cap St Georges Hotel & Resort ως ενός από τους κορυφαίους πολυτελείς προορισμούς της Μεσογείου, γνωστού για τα υψηλά πρότυπα φιλοξενίας, τις εξαιρετικές γαστρονομικές εμπειρίες, τις κορυφαίες εγκαταστάσεις και τη γνήσια κυπριακή φιλοξενία.

Καθώς το θέρετρο συνεχίζει την πορεία του με γνώμονα την καινοτομία και την αριστεία, η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελεί όχι μόνο μια επιβράβευση των μέχρι σήμερα επιτυχιών του, αλλά και ένα ισχυρό κίνητρο για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών πολυτελούς φιλοξενίας στην περιοχή.

Σχετικά με το Cap St Georges Hotel & Resort

Χτισμένο σε μία από τις πιο εντυπωσιακές παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Κύπρου, το Cap St Georges Hotel & Resort προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτελούς διαβίωσης, συνδυάζοντας κομψή διαμονή, εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, εξαιρετική γαστρονομία και αυθεντική μεσογειακή φιλοξενία, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.capstgeorges.com.

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