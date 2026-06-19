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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λεωφορείο χτυπά διαδοχικά αυτοκίνητα μπροστά του στη Λεμεσό - Καρέ καρέ το σοκαριστικό βίντεο

 19.06.2026 - 17:08
Λεωφορείο χτυπά διαδοχικά αυτοκίνητα μπροστά του στη Λεμεσό - Καρέ καρέ το σοκαριστικό βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Λεμεσό, όταν δημόσιο λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαία σύγκρουση με πολλαπλά οχήματα σε περιοχή του Ύψωνα – Κάτω Πολεμιδιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην είσοδο κυκλικού κόμβου, σε σημείο όπου η τροχαία κίνηση ήταν αυξημένη και τα οχήματα βρίσκονταν ακινητοποιημένα λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Βίντεο από κάμερα οχήματος που δημοσιεύθηκε από το RoadReportCY καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το λεωφορείο φαίνεται να κινείται ξαφνικά προς τα εμπρός, παρά το γεγονός ότι τα οχήματα μπροστά του ήταν σταματημένα.

Από τη σύγκρουση επηρεάστηκαν αρκετά αυτοκίνητα, με το λεωφορείο να συνεχίζει για λίγα μέτρα την πορεία του, προκαλώντας ζημιές σε διαδοχικά οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο περιέγραψε το περιστατικό ως ξαφνικό και απρόσμενο, σημειώνοντας ότι το λεωφορείο συνέχισε να κινείται για μερικά δευτερόλεπτα, χτυπώντας διαδοχικά τα οχήματα που βρίσκονταν μπροστά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ παραμένει άγνωστο αν η σύγκρουση οφείλεται σε μηχανική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή άλλο παράγοντα.

Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κίνηση του λεωφορείου διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αποτρέποντας ενδεχομένως ένα ακόμη σοβαρότερο περιστατικό.

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