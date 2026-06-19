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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δύο συλλήψεις για εισαγωγή οπιούχας παπαρούνας στην Κύπρο - Κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά - Φωτογραφίες

 19.06.2026 - 17:30
Δύο συλλήψεις για εισαγωγή οπιούχας παπαρούνας στην Κύπρο - Κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά - Φωτογραφίες

Μεγάλη ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών, κατασχέθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη 35χρονος και 31χρονη. Είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους ναρκωτικά εισάγονται σε τέτοιες ποσότητες στην Κύπρο.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 52 συσκευασίες, που περιείχαν αποξηραμένα στελέχη παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος (Papaver Somniferum), συνολικού μεικτού βάρους πέραν των 10 κιλών.

Η πρώτη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε μετά από κοινή επιχείρηση της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου σε πακέτο που έφθασε στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού, το οποίο περιείχε 30 συσκευασίες με στελέχη παπαρούνας, συνολικού μεικτού βάρους 6 κιλών και 300 γραμμαρίων.

Η πιο πάνω ποσότητα κατασχέθηκε, ενώ από τη συνέχιση των εξετάσεων φάνηκε ότι παραλήπτης του πακέτου ήταν 35χρονου. Το πρωί σήμερα, στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ, ο 35χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Τη σύλληψή του ακολούθησε έρευνα στην οικία του, στην επαρχία Λευκωσίας, όπου

εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν άλλες 22 συσκευασίες, με στελέχη παπαρούνας, συνολικού μεικτού βάρους 4 κιλών, καθώς και ποσότητα άγνωστης φυτικής ύλης, μεικτού βάρους 60 γραμμαρίων. Εντός της οικίας εντοπίστηκαν επίσης και κατασχέθηκαν σύνεργα επεξεργασίας του εν λόγω ναρκωτικού.

Στην οικία του 35χρονου εντοπίστηκε και η 31χρονη σύζυγος του συλληφθέντα, η οποία συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται εισαγωγή στην Κύπρο, αυτού του είδους ναρκωτικών, σε μεγάλη ποσότητα. Η παπαρούνα Μήκων η Υπνοφόρος (Papaver Somniferum), μετά από σχετική επεξεργασία, περιέχει σημαντικές ποσότητες φυσικών οπιούχων ουσιών, με κυριότερες ψυχοδραστικές/ ναρκωτικές ουσίες την μορφίνη και την κωδεΐνη. Η κατανάλωσή τους είναι δυνατό να επιφέρει συμπτώματα σοβαρής δηλητηρίασης όπως:

· Πολύ αργή ή επιφανειακή αναπνοή

· Αδυναμία αφύπνισης

· Απώλεια συνείδησης

· Αναπνευστική ανακοπή.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις

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